ΠΝΟ:-24ωρη-πανελλαδική-απεργία-με-αφορμή-τις-εξελίξεις-στη-Μ.-Ανατολή

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων για την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 αποφάσισε σε σημερινή συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον απεγκλωβισμό Ελλήνων Ναυτικών.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Πέμπτης 5 Μαρτίου και θα λήξει στις 24:00 τα μεσάνυχτα καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η διοίκηση της ΠΝΟ χαρακτηρίζει «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη» την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καταγγέλλει ως προκλητική την ενέργεια την οποία ήδη καταγγείλει και με επιστολή, ότι «εταιρεία σε συνεννόηση με την κυβέρνηση όπως μας αποκάλυψε ο εκπρόσωπος της, ετοίμαζε την αποστολή πλοίου στην περιοχή που μαίνεται ο πόλεμος».

Η ΠΝΟ σημειώνει επίσης ότι ξεκαθάρισε στον εκπρόσωπο της επίμαχης εταιρείας που επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας, ότι «κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων της ΠΝΟ περιλαμβάνονται ο άμεσος απεγκλωβισμός όλων των ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή, η κήρυξή της ως απαγορευμένης για την προσέγγιση πλοίων, καθώς και η λήψη μέριμνας από το υπουργείο για τους δόκιμους σπουδαστές που υπηρετούν σε πλοία και αδυνατούν να επιστρέψουν προκειμένου να συνεχίσουν τη φοίτησή τους.

