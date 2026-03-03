Πτωτικά-κινήθηκαν-οι-βασικοί-δείκτες-στη-wall-street

Ακόμη μία έντονα νευρική συνεδρίαση είχε σήμερα η Wall Street, καθώς οι ανησυχίες για μια παρατεταμένη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν αναστάτωσαν τις αγορές, αν και δηλώσεις του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φάνηκαν να μετριάζουν κάπως τους φόβους.

Ο Dow Jones έχασε 403,51 μονάδες ή 0,83% για να κλείσει στις 48.501,27 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,94% για να κλείσει στις 6.816,63 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 1,02% στις 22.516,69 μονάδες. Στα χαμηλά της συνεδρίασης, ο S&P 500 έχανε 2,5% και ο Nasdaq περίπου 2,7%. Ο Dow είχε υποχωρήσει πάνω από 1.200 μονάδες ή περίπου 2,6% στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό του.

Ο Τραμπ δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ, εάν χρειαστεί.

«Προς το παρόν, οι αγορές κινούνται από τίτλο σε τίτλο», δήλωσε στο - ο Φάγουαρντ Ραζακζάντα της Forex.com. «Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν οι εντάσεις σταθεροποιηθούν ή αν αυτό αποδειχθεί η αρχή μιας πιο παρατεταμένης διαταραχής στην παγκόσμια προσφορά».

Η τιμή brent ενισχυόταν πριν από λίγη ώρα κατά 2%, πολύ χαμηλότερα από το υψηλό της ημέρας, μετά από άνοδο 8% νωρίτερα. Αντίστοιχα, και το αργό περιόρισε τα κέρδη του και ενισχυόταν κατά 2%.

Η αρχική άνοδος των τιμών ενέργειας ώθησε υψηλότερα τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, λόγω φόβων ότι θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, τη στιγμή που οι επενδυτές ποντάρουν σε περισσότερες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed για τόνωση της οικονομίας. Ωστόσο, οι αποδόσεις περιόρισαν αργότερα την άνοδό τους, ακολουθώντας την αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου.

Οι ανησυχίες κλιμακώθηκαν αφού διοικητής των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ – η σημαντικότερη παγκοσμίως θαλάσσια δίοδος για το αργό πετρέλαιο – είναι κλειστά και ότι το Ιράν θα πυρπολήσει πλοία που θα επιχειρήσουν να τη διασχίσουν. Η προειδοποίηση του Τραμπ ότι η σύγκρουση μπορεί να διαρκέσει πάνω από τέσσερις εβδομάδες επιδείνωσε περαιτέρω την ανησυχία.

Υπήρξαν και άλλα σημάδια κλιμάκωσης, καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στην τέταρτη ημέρα. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ δέχθηκε επίθεση με drones, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέταξε εκκενώσεις προσωπικού από το Μπαχρέιν, το Ιράκ και την Ιορδανία. Επίσης, η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, επιτέθηκε στο Τελ Αβίβ με πυραύλους και drones.

Αυξάνονται οι ανησυχίες για το πόσο μπορούν κράτη του Κόλπου, όπως τα ΗΑΕ, να αντέξουν το μπαράζ ιρανικών πυραύλων και drones με τις αεράμυνές τους.

«Η πιθανότητα μιας πιο παρατεταμένης επιχείρησης μπορεί να επιβαρύνει τις αγορές για τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε στο CNBC ο Τζέφρι Ο’ Κόνορ της Liquidnet, επικαλούμενος τον κίνδυνο οι υψηλές τιμές πετρελαίου να παγιωθούν και οι επενδυτές να πρέπει να διαχειριστούν τις μελλοντικές κινήσεις σε πληθωρισμό, αποδόσεις και προσδοκίες για επιτόκια.

«Ιστορικά, η αμερικανική αγορά μπορεί να αγνοήσει ένα γεωπολιτικό σοκ σαν κι αυτό. Ωστόσο, τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από εκεί και η παρατεταμένη διακοπή «δεν μπορεί να αγνοηθεί».

Όλοι οι κλάδοι του S&P 500, εκτός από τα χρηματοοικονομικά, κινήθηκαν πτωτικά. Oι πρώτες ύλες και η βιομηχανία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες, λόγω φόβων ότι οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου και το αυξημένο κόστος δανεισμού θα επιβαρύνουν την οικονομία των ΗΠΑ.

Μεγάλες τεχνολογικές μετοχές, όπως η Nvidia, που είχαν καθοδηγήσει ενδοσυνεδριακά την ανάκαμψη της Δευτέρας, κινήθηκαν πτωτικά σήμερα. Οι αμερικανικές μετοχές τσιπ μνήμης βρέθηκαν επίσης υπό πίεση, ακολουθώντας τις σημαντικές απώλειες των μετοχών τσιπ μνήμης στη Νότια Κορέα. Επιπλέον, οι μετοχές της Blackstone υποχώρησαν 3,8% μετά από δημοσίευμα των Financial Times ότι το private credit fund της κατέγραψε καθαρές εκροές 1,7 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο.

Τα καταφύγια πλέον για τους επενδυτές είναι λιγοστά, καθώς και οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν απότομα μετά τα κέρδη της Δευτέρας. Ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE Volatility Index, ο λεγόμενος «δείκτης φόβου» της Wall Street, εκτινάχθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο.