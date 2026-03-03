Ρούμπιο:-Η-απόφαση-για-επίθεση-στο-Ιράν-ελήφθη-μετά-τη-δράση-του-Ισραήλ

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι η διαταγή στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν δόθηκε αφού έγινε προφανές ότι το Ισραήλ είχε αποφασίσει να επιτεθεί εκείνο πρώτο, εξηγώντας πως αυτό κατέστησε αναγκαίες τις επιχειρήσεις, ώστε να παραλύσει η δυνατότητα της Τεχεράνης να προχωρήσει σε αντίποινα πλήττοντας αμερικανικές βάσεις.

Οι δηλώσεις αυτές του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο, που έγιναν σε δημοσιογράφους στο Κογκρέσο, αποτελούν αν μη τι άλλο νέα εκδοχή των γεγονότων που οδήγησαν στην απόφαση να εξαπολυθεί από την Ουάσιγκτον η επιχείρηση που βαφτίστηκε «Επική Οργή» εναντίον της Τεχεράνης.

«Ξέραμε ότι το Ισραήλ επρόκειτο να περάσει στη δράση. Ξέραμε ότι αυτό θα οδηγούσε σε αντεπίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, και ξέραμε ότι εάν δεν εξαπολύαμε εμείς προληπτικά επίθεση, προτού προχωρήσουν σε αντίποινα, θα κινδυνεύαμε να υποστούμε μεγαλύτερες απώλειες», υποστήριξε ο κ. Ρούμπιο.

«Η άμεση απειλή ήταν πως ξέραμε ότι εάν το Ιράν δεχόταν επίθεση, και πιστεύαμε ότι θα δεχόταν επίθεση, θα εξαπέλυε αμέσως αντεπίθεση εναντίον μας, και δεν επρόκειτο να καθίσουμε να την υποστούμε», συνέχισε ο υπουργός.

Ο κ. Ρούμπιο είπε ακόμη πως βασικός στόχος του πολέμου που διεξάγεται από κοινού με το Ισραήλ είναι «να καταστραφούν οι (ιρανικές) δυνατότητες όσον αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους».

Συμπλήρωσε ως προς υποστήριξη της θέσης αυτής «δείτε τι κάνουν τώρα (οι Ιρανοί). Επιτίθενται σε αεροδρόμια, επιτίθενται σε ξενοδοχεία. Δεν επιτίθενται μόνο σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά και σε πρεσβείες».

«Και αυτό είναι το εξασθενημένο Ιράν έπειτα από χρόνια κυρώσεων» της Δύσης, επέμεινε.

Ο δημοκρατικός βουλευτής Χοακίν Κάστρο εξεγέρθηκε ακούγοντας τις δηλώσεις αυτές του Μάρκο Ρούμπιο, κρίνοντας ότι δείχνουν πως το Ισραήλ «έθεσε τις αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις σε κίνδυνο επιμένοντας να επιτεθεί στο Ιράν» και κατηγορώντας την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι προτίμησε να γίνει «συνένοχη» αντί να πείσει την ισραηλινή κυβέρνηση να μην προχωρήσει.

«Αυτό είναι απαράδεκτο από πλευράς του προέδρου και (…) από πλευράς μιας χώρας που αποκαλεί τον εαυτό της σύμμαχό μας», πρόσθεσε ο δημοκρατικός αιρετός μέσω X.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επανέλαβε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον θα ήθελε να δει τους Ιρανούς να ανατρέπουν την κυβέρνησή τους, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος του πολέμου που διεξάγει.

«Ελπίζουμε ότι ο ιρανικός λαός θα μπορέσει να ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση και να οικοδομήσει νέο μέλλον για τη χώρα. Θα μας άρεσε πολύ αν αυτό ήταν εφικτό, όμως ο στόχος της αποστολής είναι η καταστροφή των δυνατοτήτων (του Ιράν) σε ό,τι αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους και το ναυτικό», είπε.

Ερωτηθείς για την επίθεση εναντίον σχολείου στο Ιράν, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα έβαζαν ποτέ «εσκεμμένα» στο στόχαστρο σχολείο, αν και παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει τι συνέβη.

Η κυβέρνηση του Ιράν κατήγγειλε ότι βομβαρδισμός που εξαπολύθηκε το Σάββατο εναντίον σχολείου θηλέων στοίχισε τη ζωή σε 168 ανθρώπους στο νότιο τμήμα της χώρας. Ούτε ο στρατός των ΗΠΑ, ούτε αυτός του Ισραήλ επιβεβαίωσαν πως διεξήγαγαν τέτοια επιδρομή. Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες για την επίθεση και τον επίσημο απολογισμό, ελλείψει πρόσβασης επί του πεδίου.