Στουρνάρας στο Reuters: Άνοδος πληθωρισμού εάν ο πόλεμος διαρκέσει – Nα δείξει ευελιξία η ΕΚΤ

Την ανάγκη για διατήρηση όλων των επιλογών ανοιχτών αναφορικά με τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) υπογράμμισε ο Γιάννης Στουρνάρας, προειδοποιώντας για τις οικονομικές επιπτώσεις από τη σύρραξη στο Ιράν. Ο ίδιος τόνισε ότι η ΕΚΤ οφείλει να επιδείξει ευελιξία, καθώς ο κίνδυνος αναζωπύρωσης του πληθωρισμού και η επιβράδυνση της ήδη ασθενούς ευρωπαϊκής ανάπτυξης εξαρτώνται άμεσα από τη διάρκεια και το βάθος των πολεμικών επιχειρήσεων.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη την Τρίτη στο Reuters, ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε τη σύγκρουση ως ένα «νέο σοβαρό σοκ στην πλευρά της προσφοράς» για την Ευρωζώνη. Η οικονομία της Ευρώπης, η οποία πλήττεται ήδη από το ενεργειακό σοκ της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 και τους περσινούς εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με νέες απειλές: την εκτίναξη του κόστους ενέργειας και τη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας χημικών προϊόντων.

«Αν οι διαπραγματεύσεις ξεκινήσουν αύριο, θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Αν η σύρραξη συνεχιστεί, θα υπάρξουν ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό. Δεν αποκλείω τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για οριστικά συμπεράσματα. Παρά την αβεβαιότητα, ο κ. Στουρνάρας τάχθηκε υπέρ της στάσης αναμονής («wait and see»), σημειώνοντας ότι η ΕΚΤ δεν πρέπει να σπεύσει να αλλάξει τις παραμέτρους της πολιτικής της αυτή τη στιγμή, αλλά να παραμείνει σε κατάσταση εγρήγορσης.

Η ανησυχία στις αγορές εντείνεται από τις αντικρουόμενες εκτιμήσεις για τη διάρκεια του πολέμου. Ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν «δεν θα κρατήσει χρόνια», η στάση της Ουάσινγκτον παραμένει ασαφής. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και αρχικά προέβλεπε διάρκεια 4-5 εβδομάδων, φαίνεται πλέον να επιδιώκει τη δικαιολόγηση μιας ευρύτερης και ανοιχτής χρονικά σύγκρουσης, αυξάνοντας τους φόβους για παρατεταμένη οικονομική αστάθεια στην Ευρώπη.

Γ. Στουρνάρας: Ο περιορισμός του έμφυλου χάσματος στον οικονομικό αλφαβητισμό αφορά ολόκληρη την ευρωζώνη

«Ο περιορισμός του έμφυλου χάσματος στον οικονομικό αλφαβητισμό δεν είναι εθνικό ζήτημα, είναι ζήτημα για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Θέλουμε να έχουμε ορθολογικούς ανθρώπους, έστω στο πλαίσιο του “περιορισμένου ορθολογισμού (bounded rationality)” όπως λέμε —όπως ξέρετε, ο homo economicus δεν είναι homo sapiens. Θέλουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να λαμβάνουν λογικές αποφάσεις και να κατανοούν τι κάνουμε. Αν το πετύχουμε αυτό, τότε η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής γίνεται πιο αποτελεσματική. Οι άνθρωποι λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις για αποταμίευση και επενδύσεις. Κατανοούν πώς διαμορφώνεται ο πληθωρισμός. Έτσι μεγιστοποιούμε την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη». Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Στουρνάρας σε παρέμβασή του στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, με τη συμμετοχή της προέδρου της ΕΚΤ, του προέδρου της Bundesbank και της συνδιευθύντριας του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του Mannheim.

Στο πάνελ συζήτησαν για την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και τι πρέπει ακόμη να γίνει για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε επίσης η πρωτοβουλία «EuroSteps Challenge – Βήματα για να έχεις τον έλεγχο των χρημάτων σου». Όπως ανέφερε επίσης, «στην Ελλάδα υπάρχει μια εθνική στρατηγική υπό την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εμείς ως Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχουμε ενεργά ως σύμβουλοι. Όχι μόνο εμείς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δημόσιοι φορείς, φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οπότε πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει μια εναρμονισμένη προσέγγιση. Τώρα πλέον έχουμε έναν οδικό χάρτη για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό. Επίσης, η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αναλάβει πολλές σχετικές πρωτοβουλίες. Όπως είπα πριν, στο επίπεδο της ακαδημαϊκής έρευνας και οικονομικής ανάλυσης η τράπεζα εκπονεί έρευνες και μελέτες με ακαδημαϊκούς πάνω στο χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, στα αίτια και στις συνέπειές του, υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις».

Αναφερόμενος στη συνεισφορά του Δικτύου του Ευρωσυστήματος για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό, πρότεινε να δημιουργηθεί ένας δείκτης ο οποίος θα καταγράφει τη διαφορά μεταξύ του επίσημου, καταγεγραμένου πληθωρισμού και των αντιλήψεων που έχουν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες γι’ αυτόν. Όπως είπε «στις έρευνες καταναλωτών γνωρίζουμε πλέον ότι οι αντιλήψεις για τον πληθωρισμό διαφέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών, μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, και ότι διαφέρουν από τον καταγεγραμμένο πληθωρισμό. Γιατί; Επειδή οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Γνωρίζουμε ότι ο “πληθωρισμός των φτωχών” και οι προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό είναι υψηλότερες από τις δικές μας προβλέψεις. Γιατί συμβαίνει αυτό; Οπότε πιστεύω πως, αν μετρήσουμε και δούμε ότι αυτές οι διαφορές μειώνονται, τότε θα έχουμε επιτύχει κάτι σημαντικό. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας συγκεκριμένος δείκτης που αξίζει να παρακολουθούμε. Ναι, για να είμαστε πρακτικοί».