Στρωμένο το χαλί για την οριστικοποίηση της συμφωνίας Paramount – Warner Bros

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, υπονόησε ότι η εποπτική αρχή δεν θα επιδιώξει να μπλοκάρει τη συμφωνία – μαμούθ 110 δισ. δολαρίων για εξαγορά της Warner Bros από την Paramount και υποβάθμισε τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό και τη βιομηχανία του θεάματος, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Ο Καρ δήλωσε στους FT στο Mobile World Congress στη Βαρκελώνη τη Δευτέρα ότι στην Ουάσινγκτον έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τη συγκέντρωση ισχύος που έχει ξεκινήσει από την πρώτη συμφωνία της Warner Bros με το Netflix, αλλά πρόσθεσε ότι οι επιπτώσεις στο μερίδιο αγοράς από μια πιθανή εξαγορά της Paramount ήταν «δραστικά διαφορετικές».

Η Paramount πέτυχε τη συμφωνία των 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 31 δολαρίων ανά μετοχή για την Warner Bros την περασμένη εβδομάδα, αφού το Netflix αρνήθηκε να αυξήσει την προσφορά του.

Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί με 47 δισεκατομμύρια δολάρια σε ίδια κεφάλαια από την οικογένεια του Λάρι Έλισον και την RedBird Capital Partners, με πρόσθετες δεσμεύσεις χρέους ύψους 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Bank of America, την Citigroup και την Apollo.

«Όλες οι πληροφορίες που έχω δει σχετικά με αυτό το εξωτερικό χρέος… είναι ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, σύμφωνα με τους κανόνες της FCC, ως αυτό που ονομάζουμε καλόπιστο χρέος», δήλωσε στους Financial Times.

Νομοθέτες και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερες επιλογές και υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, ενώ οι κινηματογραφικοί φορείς ανησυχούν ότι ο συνδυασμός μεγάλων στούντιο του Χόλιγουντ θα μπορούσε να κοστίσει θέσεις εργασίας και να μειώσει τον αριθμό των ταινιών που κυκλοφορούν στις σκοτεινές αίθουσες.

Με πληροφορίες από Reuters