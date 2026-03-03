Συνάντηση-του-Κυριάκου-Μητσοτάκη-με-τον-περιφερειακό-Διευθυντή-Ευρώπης-του-ΠΟΥ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Hans Kluge.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίστηκε η χρησιμότητα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Quality-for-All, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα και είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα.

Όπως σημειώθηκε, πρόκειται για εργαλείο που επιτρέπει τη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Έγινε επίσης ανασκόπηση των πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί την τελευταία εξαετία για την ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, με έμφαση στην βελτίωση των υποδομών σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων όπως η εφαρμογή myHealth και ο ηλεκτρονικός προγραμματισμός ραντεβού, τη στροφή προς την πρόληψη μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και προς την πρωτοβάθμια περίθαλψη πριν απαιτηθεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, αλλά και την αυξημένη μέριμνα για την ψυχική υγεία.

Ο Hans Kluge σημείωσε πως η Ελλάδα έχει πετύχει άλματα στη δημόσια υγεία.

Συζητήθηκαν επίσης εκτενώς πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την προστασία της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ειδικά σε ό,τι αφορά την έκθεσή τους σε βλαβερό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η Αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη.

