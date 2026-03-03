Τηλεφωνική συνομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη – Αντόνιο Κόστα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην Κύπρο.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Αντόνιο Κόστα για τη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

- sofokleous10.gr

Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης και οι αναταράξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

ΚΚΕ: Aπαιτείται λαϊκός ξεσηκωμός για να απεμπλακεί η Ελλάδα από τη φωτιά του πολέμου

Χατζηδάκης: Βήμα στην αντιμετώπιση του βαθέος κράτους το νέο σχέδιο νόμου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.