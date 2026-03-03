Close Menu
    Tuesday, March 3

    Την Τετάρτη στις 13:00 η έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

    Πολιτική 2 Mins Read

    Την Τετάρτη 4 Μαρτίου, στις 13:00, συγκαλείται το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

    Θέμα της συνεδρίασης του ΕΣΕΠ θα είναι οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή, επί των οποίων θα ενημερώσει ο κ. Γεραπετρίτης.

    • Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Προτεραιότητα ο επαναπατρισμός των εγκλωβισμένων Ελλήνων – Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο
    • Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο – Υποχρέωσή μας να υποστηρίξουμε την Κύπρο
    • Δένδιας από Λευκωσία: Είμαστε συνολικά και απολύτως στη διάθεση σας

