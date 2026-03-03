Την Τετάρτη στις 13:00 η έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου, στις 13:00, συγκαλείται το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Θέμα της συνεδρίασης του ΕΣΕΠ θα είναι οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή, επί των οποίων θα ενημερώσει ο κ. Γεραπετρίτης.

