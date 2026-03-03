Τρόφιμα: Μικρότερη παραγωγή και αύξηση τιμών λόγω του πολέμου – «Μπλόκο» για το ζωτικό λίπασμα στα στενά του Ορμούζ

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μικρότερες σοδειές και υψηλότερες τιμές τροφίμων, αν συνεχίσει να επηρεάζει την παγκόσμια ναυτιλία.

Το συνεχιζόμενο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ θα οδηγούσε σε υψηλότερες παγκόσμιες τιμές βασικών προϊόντων όπως το καλαμπόκι, το σιτάρι και το ρύζι, επειδή η υδάτινη οδός είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά του ενός τρίτου της παγκόσμιας παραγωγής της ουρίας – ενός βασικού συστατικού των λιπασμάτων, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Yara στο World Business Express.

«Σε ορισμένες καλλιέργειες, θα μπορούσατε να δείτε μειώσεις έως και 50%», δήλωσε ο Svein Tore Holsether, ο οποίος διευθύνει τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία λιπασμάτων στον κόσμο.

Η χρονική στιγμή του κλεισίματος σημαίνει ότι η προμήθεια ουρίας περιορίζεται σε μια εποχή που οι αγρότες και οι καλλιεργητές αγοράζουν λίπασμα για να το εφαρμόσουν στα χωράφια, είπε.

