ΥΠΕΞ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν – Σε ετοιμότητα σχέδιο επαναπατρισμού Ελλήνων

Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν υφίσταται, ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών,

«Η Ελλάδα δεν συμμετέχει και δεν εμπλέκεται με οιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση κατά του Ιράν», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι προληπτικά και βάσει πρωτοκόλλου. Παράλληλα, επισήμανε ότι η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι διαρκής, διευκρινίζοντας πως η ελληνική παρουσία εκεί έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστά συμμετοχή στον πόλεμο.

Η ίδια ανέφερε ότι «δεν θεωρούμε ότι συντρέχει μείζον θέμα ασφαλείας», σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εκφράζει αλληλεγγύη όπου και όποτε χρειαστεί, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της χώρας υπέρ του καθολικού σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Μερικές χιλιάδες αιτήματα επαναπατρισμού

Στο επίκεντρο βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τη Μέση Ανατολή. Όπως έγινε γνωστό, τα αιτήματα αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των πτήσεων είναι η αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της περιοχής ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία:

Κλειστός είναι ο εναέριος χώρος στο Ισραήλ, στο Ιράν, στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ανοικτός παραμένει στην Ιορδανία και στον Λίβανο.

«Καμία πτήση δεν μπορεί να προγραμματιστεί σε χώρες όπου ο εναέριος χώρος δεν είναι ανοιχτός», διευκρίνισε η εκπρόσωπος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Ιράν, όπου οι Έλληνες πολίτες υπολογίζονται σε λιγότερους από 100 και, σύμφωνα με την ενημέρωση, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα αίτημα επαναπατρισμού από τη χώρα.

Τρεις κατηγορίες πολιτών – Πλατφόρμα εγγραφής σε 10 χώρες

Η επιχείρηση αφορά:

Μόνιμους κατοίκους Επισκέπτες Επιβάτες διέλευσης που χρησιμοποιούσαν χώρες της περιοχής ως ενδιάμεσο σταθμό επιστροφής

Σε 10 από τις 11 χώρες όπου υπάρχουν ελληνικές αρχές έχει ενεργοποιηθεί ειδική πλατφόρμα εγγραφής. Το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ο όγκος των αιτημάτων είναι αυξημένος και η διαχείριση γίνεται και με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για λόγους ασφαλείας, το ΥΠΕΞ αποφεύγει να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης των πτήσεων. «Θα κριθεί κατά περίπτωση ποιο μέσο θα χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει σχέδιο για κάθε ενδεχόμενο», σημείωσε απαντώντας στο sofokleous10.gr η κ. Ζωχιού.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε κανέναν»

Το μήνυμα της ελληνικής διπλωματίας είναι σαφές: προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών. Οι Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των ελληνικών διπλωματικών αποστολών. «Δεν θα εγκαταλείψουμε κανέναν», ήταν η χαρακτηριστική διαβεβαίωση, σε μια συγκυρία που εξελίσσεται σε πολυεπίπεδη περιφερειακή κρίση με αβέβαιη διάρκεια.

Τέλος, διευκρίνισε πως ουδέποτε τέθηκε θέμα στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν από τον Μάρκο Ρούμπιο στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε την περασμένη Πέμπτη στον Λευκό Οίκο με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

