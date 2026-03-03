«Φωτιά» σε ντίζελ και βενζίνη διεθνώς – Ουρές στα πρατήρια στην Ελλάδα, σκέψεις για fuel pass

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με το ντίζελ να καταγράφει εκρηκτική άνοδο και τη βενζίνη να ακολουθεί. Οι διεθνείς αγορές «βράζουν», τα ναύλα εκτινάσσονται και στην Ελλάδα κάνουν ήδη την εμφάνισή τους ουρές στα πρατήρια, ενώ στο κυβερνητικό επιτελείο θυμούνται τα…pass.

Τα συμβόλαια ντίζελ στην Ευρώπη ξεπέρασαν τα 1.000 δολάρια ανά τόνο (περίπου 134 δολάρια το βαρέλι), με το περιθώριο κέρδους σε σχέση με το αργό πετρέλαιο να αγγίζει τα 40 δολάρια — το υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2023, σύμφωνα με το -.

Η άνοδος υπερβαίνει εκείνη του Brent, το οποίο κινείται κοντά στα 85 δολάρια, γεγονός που αποτυπώνει την ανησυχία για διαταραχή στην προσφορά προϊόντων διύλισης και όχι μόνο αργού πετρελαίου.

Στενά του Ορμούζ και ναύλα στο «κόκκινο»

Η διακίνηση δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ — από όπου διέρχονται πάνω από 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως προϊόντων πετρελαίου — έχει διαταραχθεί έντονα.

Τα ναύλα για μεταφορά καυσίμων από τον Περσικό Κόλπο προς τη Βορειοδυτική Ευρώπη εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024, ενώ ασιατικά διυλιστήρια εξετάζουν μείωση παραγωγής λόγω των κινδύνων στη ναυσιπλοΐα.

Η Μέση Ανατολή αποτελεί βασικό εξαγωγέα ντίζελ και κρίσιμο κρίκο για την ευρωπαϊκή αγορά, γεγονός που εξηγεί την ένταση της αντίδρασης.

Τι σημαίνει για τη βενζίνη και την Ελλάδα

Παρότι το ντίζελ αφορά κυρίως μεταφορές και logistics, η άνοδός του επηρεάζει συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα και τον πληθωρισμό. Η βενζίνη δέχεται επίσης ανοδικές πιέσεις καθώς ακολουθεί τη γενικότερη κίνηση του αργού.

Στην ελληνική αγορά παρατηρούνται αυξημένες κινήσεις στα πρατήρια, με καταναλωτές να σπεύδουν να γεμίσουν ρεζερβουάρ υπό τον φόβο νέου κύματος αυξήσεων.

Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, επιχείρησε να καθησυχάσει, σημειώνοντας ότι δεν συντρέχει λόγος πανικού και πως μεμονωμένες ελλείψεις δεν αντανακλούν γενικευμένο πρόβλημα επάρκειας.

Το κυβερνητικό επιτελείο φέρεται να εξετάσει επαναφορά σειράς μέτρων στήριξης, σε περίπτωση που έχουμε μία νέα ενεργειακή κρίση ανάλογη εκείνη με του 2022. Εάν το Brent κινηθεί σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και η κρίση παραταθεί δεν αποκλείεται να δούμε και πάλι τη χορήγηση fuel pass.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι η διάρκεια των διαταραχών. Αν οι ροές από τη Μέση Ανατολή παραμείνουν περιορισμένες, το ενεργειακό σοκ μπορεί να μετατραπεί σε νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων — με άμεσο αντίκτυπο σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.