Φωτιά στη μέση ανατολή, καπνός στη λεωφόρο Αθηνών: Ο ΓΔ Χάνει -5,75% και σχεδόν όλα τα φετινά κέρδη

Για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, το Χρηματιστήριο Αθηνών βυθίστηκε σε κλίμα ελεύθερης πτώσης, με τον Γενικό Δείκτη να εγγράφει τις χειρότερες ημερήσιες απώλειες των τελευταίων περίπου ένδεκα μηνών. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Τεχεράνη και η ελεύθερη πτώση της παγκόσμιας επενδυτικής εμπιστοσύνης κατέστρεψαν εντός μιας μέρας σχεδόν το σύνολο των κερδών που το ΧΑ είχε συσσωρεύσει από τις αρχές του 2026.

Ο ΓΔ έκλεισε στις 2.074,42 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 126,56 μονάδων (-5,75%) από το κλείσιμο της Δευτέρας στις 2.200,98 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 545,38 εκατ. ευρώ — ιδιαίτερα υψηλός τζίρος που αποτυπώνει την ένταση των ρευστοποιήσεων σε όλο το εύρος του ταμπλό. Το ενδοσυνεδριακό εύρος κινήθηκε μεταξύ ~2.050 μονάδων (ενδοσυνεδριακό χαμηλό) και ~2.115 μονάδων (επίπεδο ανοίγματος), με τον δείκτη να μην καταφέρνει ουσιαστική ανάκαμψη σε κανένα σημείο της συνεδρίασης.

Πανηγύρι για τους Πωλητές — Τράπεζες και Βιομηχανικοί Όμιλοι στο Κέντρο του Κυκλώνα

Ο FTSE Large Cap έκλεισε στις 5.258,05 μονάδες με κατακόρυφη πτώση 338,07 μονάδων (-6,04%), ενώ ο Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) υποχώρησε στις 2.257,61 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 177,66 μονάδων (-7,30%) — καθαρά η βαρύτερη κλαδική επίδοση της ημέρας. Ο δείκτης χρηματοοικονομικού τομέα FTSE_FS βυθίστηκε κατά 7,27% στις 10.559,37 μονάδες, επιβεβαιώνοντας τις έντονες πιέσεις που άσκησε η αβεβαιότητα για τα ενεργειακά κόστη και τους πιστωτικούς κινδύνους στον τραπεζικό κλάδο.

Στο μέτωπο των μεμονωμένων τίτλων, η Άλφα Τράπεζα (ΑΛΦΑ) ηγήθηκε των τραπεζικών απωλειών με -8,29% στα 3,21 ευρώ, ακολουθούμενη από την Eurobank (ΕΥΡΩΒ) με -7,81% στα 3,411 ευρώ και την Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) με -6,67% στα 12,45 ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ) υποχώρησε κατά -6,18% στα 7,102 ευρώ. Εκτός τραπεζικού κλάδου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΓΕΚΤΕΡΝΑ) κατέγραψε -8,51% στα 32,26 ευρώ, η Cenergy (CENER) -7,94% στα 19,7 ευρώ, η Viohalco (BIO) -7,89% στα 14 ευρώ, ενώ η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ υποχώρησαν κατά -6,25% και -6,47% αντίστοιχα. Μόλις τρεις-τέσσερις τίτλοι αντιστάθηκαν στο ρεύμα, κυρίως ενεργειακές εταιρείες που ωφελούνται από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Τεχνική Εικόνα

Η σημερινή συνεδρίαση εγγράφει εικόνα βαθιάς τεχνικής ζημίας για τον ΓΔ. Με το κλείσιμο στις 2.074,42 μονάδες, ο δείκτης έχει πλέον διασπάσει καθαρά και κατηγορηματικά τα δύο κρίσιμα βραχυπρόθεσμα επίπεδα στήριξης που οι αναλυτές είχαν εντοπίσει στη ζώνη 2.200–2.180 μονάδων (που είχε αποτελέσει στήριξη μετά το sell off της Δευτέρας) αλλά και το δεύτερο επίπεδο των 2.150 μονάδων.

Το ημερήσιο εύρος διαπραγμάτευσης (~2.050–2.115 μονάδες) καταδεικνύει την απουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι κεριές του ταμπλό είναι εντελώς «μαύρες» χωρίς σχετική κατώτατη σκιά που να υποδηλώνει ισχυρή ζήτηση στα χαμηλά. Αυτό συνεπάγεται ότι οι αγοραστές δεν έχουν εισέλθει ακόμα.

Το επόμενο κρίσιμο επίπεδο στήριξης τοποθετείται στη ζώνη 2.050–2.000 μονάδων, που αντιστοιχεί σε περιοχές συσσώρευσης από τα μέσα του 2025. Διάσπαση αυτής της ζώνης θα έφερνε ως επόμενο στόχο τις 1.950–1.920 μονάδες. Αντίθετα, για να μιλάμε για σταθεροποίηση, ο δείκτης θα έπρεπε να επανακτήσει και να κλείσει πάνω από τις 2.150 μονάδες — ένα σενάριο που φαίνεται απομακρυσμένο υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Ο τζίρος των 545 εκατ. ευρώ είναι χαρακτηριστικός: υψηλός τζίρος σε πτωτική κατεύθυνση χωρίς αντίθετη ροή αγορών σηματοδοτεί «παράδοση» από χαρτοφυλάκια, όχι «καλό πάτωμα». Τα τεχνικά oscillators (RSI βραχυπρόθεσμα) βρίσκονται σε υπερπουλημένη ζώνη, ωστόσο σε έντονα bear market κλίμα αυτό από μόνο του δεν αρκεί για αντιστροφή.

Σε επίπεδο αντιστάσεων, η περιοχή 2.150–2.180 μονάδων έχει μετατραπεί πλέον σε αντίσταση, ακολουθούμενη από το ψυχολογικό όριο των 2.200 μονάδων. Η ετήσια μεταβολή (+2026) του ΓΔ έχει συρρικνωθεί σε μόλις λίγες μονάδες, με τα φετινά κέρδη να έχουν σχεδόν εξανεμιστεί πλήρως.

Διεθνές Φόντο

Η σκηνοθεσία για την κατάρρευση της Λεωφόρου Αθηνών γράφτηκε μακριά από αυτήν. Οι ευρωπαϊκές μετοχές διαπραγματεύτηκαν σημαντικά χαμηλότερα την Τρίτη, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή συνέχιζε να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα παγκοσμίως. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρούσε κατά περίπου 2,9%, επεκτείνοντας τις απότομες απώλειες της Δευτέρας. Σε αριθμούς, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 2,12%, ο γαλλικός CAC 40 κατά 1,65% και ο βρετανικός FTSE 100 κατά 1,45%.

Οι μετοχές τραπεζών έχασαν 4,2%, οι ασφαλιστικές 4,1%, και οι κοινής ωφελείας 3,6%, ενώ ακόμα και ο κλάδος άμυνας, που είχε λάβει στήριξη την Δευτέρα, βρέθηκε στο κόκκινο. Οι μετοχές τουρισμού και αεροπορίας βυθίστηκαν 2,4% λόγω των κλεισμάτων εναέριων χώρων στη Μέση Ανατολή.

Στη Wall Street, η Τρίτη έφερε νέα κλιμάκωση: ο Dow Jones έχασε πάνω από 1.200 μονάδες, ενώ το WTI crude oil ανέβηκε πάνω από 8% στα 77,05 δολάρια το βαρέλι και το διεθνές Brent ενισχύθηκε κατά 8% στα 83,83 δολάρια. Η Δευτέρα είχε κλείσει με μικτή εικόνα για τις ΗΠΑ, με τον S&P 500 σχεδόν αμετάβλητο, αλλά η Τρίτη επανέφερε όλους τους κινδύνους στην πρώτη γραμμή.

Στον πυρήνα της αναταραχής βρίσκεται το γεωπολιτικό γεγονός που αλλάζει τους κανόνες: η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων μέσα από τα Στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά ακινητοποιηθεί — κάτι αδιανόητο στην ιστορία του στενού. Περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από αυτό το σημείο. Επιπλέον, η QatarEnergy σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά από ιρανική επίθεση στις εγκαταστάσεις της στο Ras Laffan, πυροδοτώντας άνοδο 38% στις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη — τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το 2022.

Για τις κεντρικές τράπεζες, η εξέλιξη αυτή περιπλέκει τα σχέδια. Η άνοδος του πετρελαίου τροφοδοτεί φόβους για επιστροφή του πληθωρισμού, μειώνοντας τις πιθανότητες για μείωση επιτοκίων — γεγονός που ενίσχυσε το δολάριο και πίεσε τα αμερικανικά ομόλογα, με τα 10ετή yields να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο εδώ και μήνες. Η ΕΚΤ επίσης βρίσκεται σε δύσκολη θέση: o Philip Lane προειδοποίησε για σημαντικό κίνδυνο ανόδου πληθωρισμού στην Ευρωζώνη από την ενεργειακή κρίση, αφήνοντας σε αναμονή τις προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων.

Γνώμες Ειδικών

Στην αγορά, η αντίδραση των αναλυτών συνδυάζει ανησυχία για το βραχυπρόθεσμο με κάποια επιφυλακτική αισιοδοξία για το μεσοπρόθεσμο.

«Το ελληνικό χρηματιστήριο αναπόφευκτα επηρεάζεται από τη διεθνή συγκυρία, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή συμμετοχή των ξένων στις συναλλαγές και τη δομική ρηχότητά του, με αποτέλεσμα η μεταβλητότητα να αυξάνεται», επισημαίνει ο Δημήτρης Τζάνας, αναλυτής της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινείται και έμπειρος χρηματιστηριακός παράγοντας, ο οποίος τονίζει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η κατακόρυφη έκρηξη της μεταβλητότητας: «Δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο», σημειώνει χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ο ίδιος εκτιμά ότι τα μεγάλα κέρδη του ΓΔ κατά τη διάρκεια της bull market από το 2021 μπορούν να προσφέρουν ένα «ανάχωμα» στις εισαγόμενες πιέσεις, ενώ η τρέχουσα διόρθωση μπορεί να ιδωθεί ως ευκαιρία για νέες αγορές, βελτιώνοντας την ελκυστικότητα των αποτιμήσεων.

Σε επίπεδο θεμελιωδών, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες παρουσίασαν καθαρά κέρδη 4,5 δισ. ευρώ για τη χρήση του 2025, ξεπερνώντας τους στόχους τους, και βελτιώνοντας τη ροή διανομών προς τους μετόχους. Αυτό σημαίνει ότι η πτώση αντανακλά γεωπολιτικό φόβο, όχι αλλαγή θεμελιωδών.

Διεθνώς, η JPMorgan εκτιμά ότι η σύγκρουση δημιουργεί μεγαλύτερο μακροοικονομικό ρίσκο από πρόσφατες στρατιωτικές συγκρούσεις — συγκρίσιμο με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 — λόγω της δυνητικής διατάραξης των παγκόσμιων αγορών ενέργειας και εφοδιαστικών αλυσίδων. Παράλληλα, ορισμένοι αναλυτές της Wall Street διατηρούν πιο συγκρατημένη στάση: εμπειρογνώμονες της αγοράς πετρελαίου επισημαίνουν ότι ο κόσμος είναι καλά εφοδιασμένος αποθεματικά, και ότι οι traders βλέπουν την κρίση «μέσα από πιο βραχυπρόθεσμο πρίσμα», υπολογίζοντας στο σενάριο γρήγορης αποκλιμάκωσης.

Το βλέμμα, πάντως, στρέφεται πλέον στις επόμενες ώρες: το διπλωματικό παρασκήνιο, η έκταση της σύγκρουσης και η ρητορική Τραμπ — που έχει υπολογίσει τη διάρκεια της επιχείρησης σε «4-5 εβδομάδες» — θα καθορίσουν αν η Λεωφόρος Αθηνών θα βρει «πάτο» ή αν το sell off θα βαθύνει περαιτέρω.