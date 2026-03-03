Χατζηδάκης:-Θέμα-ημερών-οι-ανακοινώσεις-για-το-ενεργειακό-κόστος-της-βιομηχανίας

Ανήγγειλε πως δρομολογούνται μέχρι την άνοιξη τα ειδικά χωροταξικά για τον τουρισμό, τις ΑΠΕ και την μεταποίηση.

Την εκτίμησή του πως είναι θέμα ημερών οι ανακοινώσεις για το πακέτο για το κόστος ενέργειας της βιομηχανίας καθώς ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν, μετέφερε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην εκδήλωση των Eurobank και Grant Thornton για τα βραβεία «Growth Awards».

«Είμαστε σε συζητήσεις, το ξέρει ο κύριος Θεοδωροπουλος, με το ΣΕΒ για το ζήτημα αυτό. Σε μακρές είναι η αλήθεια διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει τους δικούς της ρυθμούς. Δεν με εκπλήσσει, ήμουν χρόνια Ευρωβουλευτής. Και πια νομίζω ότι είναι θέμα ημερών οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας στην Ελλάδα με σκοπό φυσικά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας» υπογράμμισε.

Επίσης, ανήγγειλε πως δρομολογούνται μέχρι την άνοιξη τα ειδικά χωροταξικά για τον τουρισμό, τις ΑΠΕ και την μεταποίηση.

Επεσήμανε πως έχει κλείσει διαβούλευση για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού και έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά οι συζητήσεις μεταξύ των δύο συναρμόδιων υπουργείων.

«Θεωρώ ότι μέσα στην άνοιξη το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό θα έχει κλείσει και θα είναι πια επίσημο κείμενo» τόνισε, ενώ σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διεμήνυσε πως έχουν προχωρήσει επίσης οι διαδικασίες.

«Πιστεύω ότι θα αναρτηθεί επίσης ενδεχομένως και εντός του Μαρτίου για δημόσια διαβούλευση» συμπλήρωσε.