«Χρυσώνει» τους μετόχους η Τράπεζα Κύπρου – Ψηλώνει στο 90% το συνολικό payout για το 2026

Σε περαιτέρω ενίσχυση του μοντέλου επιβράβευσης των μετόχων της αναμένεται να προχωρήσει η Τράπεζα Κύπρου από τα κέρδη χρήσης 2026, ανεβάζοντας το συνολικό payout στο 90% για φέτος και μέχρι το 100% για το 2027 – 2028, επιβεβαιώνοντας τα όσα ανέφερε το -.

Ο όμιλος στοχεύει ουσιαστικά σε συνήθη διανομή ύψους 70%, στο ανώτατο όριο δηλαδή της πολιτικής διανομών που έχει θέσει, καθώς και σε πρόσθετο μέρισμα μέσω ανάλωσης πλεονάζοντος κεφαλαίου ύψους μέχρι 20% το 2026 και μέχρι 30% το 2027 – 2028. Το πλαίσιο θα αξιολογείται ετησίως εφόσον ο δείκτης CET1 παραμένει σε βιώσιμα υψηλότερα του 15%.

Η διοίκηση της τράπεζας θα διατηρήσει το πλαίσιο επιβράβευσης των μετόχων κυρίως μέσω μετρητών, συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεσων μερισμάτων, ενώ η επαναγορά ιδίων μπορεί να εξεταστεί όταν κρίνεται σκόπιμο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας παραμένουν «παγωμένα» τα ρωσικά κεφάλαια, τα οποία βρέθηκαν άθελα τους με μετοχές Κύπρου, όταν τμήμα των υψηλών του καταθέσεων «κουρεύτηκε» στο bail – in του 2014, με φόντο την απορρόφηση της Λαϊκής. Με την αγορά και ακύρωση μετοχών, το ποσοστό αυτών θα αυξηθεί και ειδικά της Lamesa, «τσαλακώνοντας» το προφίλ της τράπεζας.

Ενδεικτικό είναι πως στα μέσα της περασμένης χρονιάς, η Lamesa, συμφερόντων του Ρώσου επιχειρηματία και ολιγάρχη Victor Vekselberg, κατείχε το 9,27% της τράπεζας και πλέον εμφανίζεται με 9,5%, πίσω μόνο από τη Senvest που κατέχει το 9,53%. Μικρότερες θέσεις από την υποχρέωση ανακοίνωσης (5%) κατέχουν άλλοι Ρώσοι επιχειρηματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν καθίστανται ούτε ανάγκη αλλά ούτε υπάρχει και η επιλογή των ρωσικών κεφαλαίων να αποεπενδύσουν από την Κύπρου διότι όλα έχουν «παγώσει» ελέω των ευρωπαϊκών κυρώσεων στη βάση της πολεμικής σύρραξης μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας. Ακόμη και εάν οι Ρώσοι θελήσουν να πουλήσουν, τα αντληθέντα κεφάλαια δε θα μπορούν να τα απορροφήσουν (το ίδιο συμβαίνει και με τα μερίσματα που λαμβάνουν).

Η Τράπεζα Κύπρου αναμένει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, ROTE, σε επίπεδα mid – teens, η οποία αντιστοιχεί σε ROTE άνω του 20% υπολογισμένη σε δείκτη CET1 ύψους 15%. Η κερδοφορία αυτή αναμένεται να υποστηρίξει οργανική δημιουργία κεφαλαίου μεταξύ 350 με 400 μονάδων βάσης ετησίως για την περίοδο 2026 – 2028.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να σταθεροποιηθούν το 2026, καθώς τα επιτόκια ομαλοποιούνται (το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2% για το 2026), και να αυξηθούν κατά μέσο όρο περίπου 3% ετησίως για την περίοδο 2026‑2028.

Οι στόχοι για τα καθαρά έσοδα από τόκους βασίζονται:

• στην αύξηση των δανείων κατά μέσο όρο περίπου 4% ετησίως για την περίοδο 2026‑2028, υποστηριζόμενη από την αύξηση του εγχώριου δανεισμού στους τομείς της λιανικής και των επιχειρήσεων, υποστηριζόμενη από την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας, καθώς και από την επιλεκτική και συνετή επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων στον τομέα διεθνών εργασιών σε περίπου €2 δις έως το τέλος του 2028 (από €1.4 δις τον Δεκέμβριο 2025).

• στη συνετή αύξηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων, σε περίπου 22% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων μέχρι το 2028, ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς και,

• στη διατήρηση των καταθέσεων και του κόστους των καταθέσεων στα σημερινά επίπεδα.

Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο το 2026 αναμένεται να σταθεροποιηθεί σε επίπεδα άνω των 270 μ.β. και να αυξηθεί στη συνέχεια, αντανακλώντας κυρίως τη βελτιωμένη σύνθεση των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων, καθώς η ρευστότητα αναμένεται να διοχετευτεί σταδιακά στην αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου ομολόγων.

Παράλληλα, το Συγκρότημα έχει ως στόχο την περαιτέρω αύξηση των επαναλαμβανόμενων μη επιτοκιακών εσόδων με χαμηλότερες απαιτήσεις κεφαλαίου, τα οποία περιλαμβάνουν τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και δικαιώματα, τα καθαρά κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες και τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος πελατών. Τα επαναλαμβανόμενα μη επιτοκιακά έσοδα αναμένεται να αυξάνονται κατά μέσο όρο περίπου 4% ετησίως για το 2026-2028, σύμφωνα με την οικονομική δραστηριότητα και τον αναμενόμενο αυξημένο όγκο συναλλαγών. Το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες για την περίοδο 2026-2028 αναμένεται να αυξηθεί με υψηλό μονοψήφιο ποσοστό.