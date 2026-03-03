Η κολπική μαρμαρυγή θεωρείται ο συχνότερος τύπος καρδιακής αρρυθμίας, επηρεάζοντας περίπου 37,5 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και περισσότερα από 11 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη.

Η κολπική μαρμαρυγή θεωρείται ο συχνότερος τύπος καρδιακής αρρυθμίας, επηρεάζοντας περίπου 37,5 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και περισσότερα από 11 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη. Εμφανίζεται όταν οι δύο άνω κοιλότητες της καρδιάς (κόλποι) συσπώνται πολύ γρήγορα ή χωρίς συντονισμό, λόγω ακανόνιστων ηλεκτρικών σημάτων, οδηγώντας σε έναν ασταθή και συχνά ταχύ καρδιακό ρυθμό, ένα αίσθημα που πολλοί περιγράφουν ως «φτερούγισμα».

Αν δεν αντιμετωπιστεί, οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή ενέχουν πενταπλάσιο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και διπλάσιο κίνδυνο θανάτου. Μέχρι το 2030, ο αριθμός των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή αναμένεται να αυξηθεί έως και κατά 70%, γεγονός που ωθεί τους ιατρούς να αναζητούν καινοτόμους τρόπους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων και την επίτευξη καλύτερων θεραπευτικών αποτελεσμάτων για τους ασθενείς.

Τα τελευταία χρόνια, νέες μέθοδοι κατάλυσης και νέες τεχνολογίες καθετήρων έχουν αναδειχθεί για τη βελτίωση της θεραπείας κολπικής μαρμαρυγής. Η Κατάλυση Παλμικού Πεδίου (Pulsed Field Ablation – PFA) αποτελεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση, καθώς χρησιμοποιεί ελεγχόμενο ηλεκτρικό πεδίο για να προκαλέσει επιλεκτική κατάλυση του αρρυθμιογόνου καρδιακού ιστού, μέσω μίας διαδικασίας μη-θερμικής και μη αναστρέψιμης ηλεκτροπόρωσης.

Επειδή η τεχνική PFA χρησιμοποιεί ελάχιστη θερμική ενέργεια για την κατάλυση του στοχευμένου καρδιακού ιστού και παρουσιάζει ιστική εκλεκτικότητα, προσφέρει τη δυνατότητα μείωσης του κινδύνου βλάβης στους γύρω ιστούς, συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών του οισοφάγου, των πνευμονικών φλεβών και του φρενικού νεύρου.

Η νέα πλατφόρμα VARIPULSE™ ενσωματώνει τη δύναμη της PFA σε ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα χαρτογράφησης. Η VARIPULSE™ απαρτίζεται από τρία βασικά στοιχεία: τον καθετήρα VARIPULSE™, έναν πολυηλεκτροδιακό καθετήρα μεταβλητού βρόχου, τη γεννήτρια TRUPULSE™, μια πολυκαναλική γεννήτρια PFA, και το σύστημα CARTO™ 3, το κορυφαίο σύστημα τρισδιάστατης χαρτογράφησης καρδιάς, παγκοσμίως.

Η VARIPULSE™ αποτελεί το πρώτο και μοναδικό ενσωματομένο στο σύστημα CARTO™ PFA σύστημα, προσφέροντας μια διαισθητική και αναπαραγώγιμη ροή εργασίας, ενισχυμένη με απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο και μηχανισμούς άμεσης ανατροφοδότησης.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας VARIPULSE™ αξιολογήθηκαν στη πολυκεντρική κλινική μελέτη inspIRE, η οποία περιέλαβε 186 ασθενείς από τον Καναδά και την Ευρώπη.

Τα επικαιροποιημένα δεδομένα ενός έτους παρακολούθησης, που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του AF Symposium τον Φεβρουάριο του 2024 στη Βοστώνη, έδειξαν ότι μεταξύ των συμμετεχόντων που έλαβαν βέλτιστες εφαρμογές PFA:

1. Το 80% των ασθενών παρέμειναν χωρίς υποτροπή, με μηδενικά (0,0%) πρωτογενή ανεπιθύμητα συμβάντα.

2. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας, η οξεία απομόνωση των πνευμονικών φλεβών σε συνδυασμό με δωδεκάμηνη ελευθερία από κολπικές αρρυθμίες (κολπική μαρμαρυγή, κολπική ταχυκαρδία ή κολπικός πτερυγισμός), επιτεύχθηκε σε ποσοστό 75,6%, αναδεικνύοντας την υψηλή αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας.

3. Χαμηλό χρόνο ακτινοσκόπησης (7,8 λεπτά), αποδιδόμενο εν μέρει στην πλατφόρμα VARIPULSE™ με το σύστημα CARTO™ 3, καθώς και στο εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας, με μηδενικά (0,0%) πρωτογενή ανεπιθύμητα συμβάντα.

Η πλατφόρμα VARIPULSE™ άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα προς το τέλος του 2025, με τα πρώτα περιστατικά να πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα νοσοκομεία αναφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η αρχική αυτή φάση συνοδεύτηκε από στοχευμένη εκπαίδευση των ομάδων ηλεκτροφυσιολογίας και ουσιαστική επιστημονική υποστήριξη από τον Dr. Alexandre Almorad, διεθνώς καταξιωμένο Καρδιολόγο Ηλεκτροφυσιολόγο με διεθνή ακαδημαϊκή και κλινική συνεισφορά στον τομέα της PFA, ο οποίος συνέβαλε ενεργά στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στη βέλτιστη εφαρμογή της τεχνολογίας.

Ο ίδιος δήλωσε: «Η ενσωμάτωση της PFA στο οικοσύστημα CARTO προσφέρει μια ελεγχόμενη και αναπαραγώγιμη ροή εργασίας, στοιχείο καθοριστικής σημασίας για την ομαλή υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι, πέρα από τις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, ένας διαρκώς διευρυνόμενος όγκος δεδομένων από την κλινική πρακτική, που προέρχεται από μεγάλους πληθυσμούς ασθενών, επιβεβαιώνει ένα θετικό προφίλ ασφαλείας. Η προτεραιότητά μας παραμένει σταθερή: η επίτευξη θεραπευτικού αποτελέσματος με διάρκεια (απομόνωση των πνευμονικών φλεβών), και η ασφάλεια, καθοδηγούμενοι από ισχυρά δεδομένα, δομημένη εκπαίδευση και συνεχή αξιολόγηση».

Κατά τη διάρκεια του 2026, η χρήση της πλατφόρμας αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερα νοσοκομεία, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα της PFA στην ελληνική κοινότητα, ενσωματωμένη με το κορυφαίο σύστημα τρισδιάστατης χαρτογράφησης καρδιάς, CARTO™.

Η Johnson & Johnson MedTech συνεχίζει να στηρίζει δυναμικά την εξέλιξη της ηλεκτροφυσιολογίας στην Ελλάδα, επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες, επιστημονική εκπαίδευση και στενή συνεργασία με την ιατρική κοινότητα. Η διάθεση της πλατφόρμας VARIPULSE™ αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα της εταιρείας προς τη βελτίωση της φροντίδας ασθενών με καρδιακές αρρυθμίες και την ενίσχυση της πρόσβασης σε πιο εξελιγμένες και στοχευμένες θεραπευτικές επιλογές.

Όπως δήλωσε ο Γιάννης Συλεούνης, Εμπορικός Διευθυντής Καρδιολογικού και Ορθοπαιδικού Τομέα της Johnson & Johnson MedTech Ελλάδας: «Η εισαγωγή της τεχνολογίας VARIPULSE™ στη χώρα μας αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την ελληνική ηλεκτροφυσιολογία. Η Johnson & Johnson MedTech παραμένει προσηλωμένη στο όραμά της να προσφέρει λύσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά τη ζωή των ασθενών και υποστηρίζουν τους επαγγελματίες υγείας με τα πιο σύγχρονα και αξιόπιστα εργαλεία. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στη μετάβαση της Ελλάδας σε μια νέα εποχή στη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής».