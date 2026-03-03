h-Νova-στηρίζει-τους-συνδρομητές-της-στη-Μέση-Ανατολή

Η Nova, κατανοώντας τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι βρίσκεται κοντά τους.

Η Nova, κατανοώντας τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ενημερώνει τους συνδρομητές της, ότι βρίσκεται κοντά τους, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες επικοινωνίας.

Ειδικότερα, η Nova προσφέρει δωρεάν στους συνδρομητές της σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ:

Για συνδρομητές συμβολαίων κινητής:

Δωρεάν Roaming PASS για κατανάλωση του εθνικού προγράμματος

χρήσης του συνδρομητή με ημερήσιο όριο 500 MB Internet, 500 λεπτά

ομιλίας (για εξερχόμενες κλήσεις προς Ελλάδα και την χώρα στην οποία

βρίσκεται) και εισερχόμενες κλήσεις και 100 SMS.

Επιπλέον και εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη χρήση από το εθνικό

πρόγραμμα, παρέχεται απεριόριστη δωρεάν ομιλία και sms, καθώς και

δωρεάν GB με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Daily Data travel Zone B

χωρίς κόστος.

Για συνδρομητές καρτοκινητής: