noval-property:-+68%-ffo-και-forward-άνοδος-το-2026

Η οικονομική χρήση 2025 της Noval Property (NOVAL) δείχνει μια ΑΕΕΑΠ που ανεβάζει ρυθμό σε τρία ταμπλό ταυτόχρονα: αυξάνει το επαναλαμβανόμενο εισόδημα από μισθώματα, μετατρέπει μεγαλύτερο μέρος του σε λειτουργική κερδοφορία και ενισχύει την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου, κρατώντας τον δανεισμό σε επίπεδα που αφήνουν χώρο για την επόμενη κίνηση. Το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα headline μεγέθη, αλλά και στις λεπτομέρειες της κατάστασης αποτελεσμάτων και της χρηματοοικονομικής θέσης, όπου “γράφει” η ποιότητα της εκτέλεσης.

Στη βάση της εικόνας βρίσκονται τα μισθώματα. Για το 2025, τα έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε €37,8 εκατ., από €33,4 εκατ. το 2024, δηλαδή +€4,4 εκατ. / +13%. Αυτή η αύξηση αποτυπώνει ενεργητική διαχείριση μισθώσεων (νέες συμβάσεις, ανανεώσεις/αντικαταστάσεις με βελτιωμένους όρους), αλλά και στήριξη από τα μεταβλητά μισθώματα, καθώς η άνοδος του κύκλου εργασιών των μισθωτών περνάει στο εισόδημα της εταιρείας.

Η παράδοση δύο νέων ακινήτων μέσα στο 2025 λειτουργεί ως επιταχυντής: το μικτής χρήσης “Ardittos House” στο Μετς (με πληρότητα περίπου 60% στο τέλος του έτους) και το σύγχρονο κτίριο γραφείων στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, το οποίο ήταν πλήρως μισθωμένο την 31/12/2025.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το a-EBITDA διαμορφώθηκε στα €26,2 εκατ., από €20,6 εκατ. το 2024, δηλαδή +27%. Αν το δει κανείς ως “μηχανή μετατροπής” μισθωμάτων σε λειτουργικό αποτέλεσμα, η εταιρεία παράγει λειτουργικό περιθώριο 69,3% , νούμερο που ταιριάζει σε χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας. Ακόμη πιο χρήσιμο για τον επενδυτή είναι ότι η βελτίωση δεν είναι μόνο λογιστική. Τα Funds From Operations (FFO) —δηλαδή τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες— ανέβηκαν στα €18,3 εκατ. από €10,9 εκατ., άνοδος +€7,5 εκατ. / +68%. Δηλαδή η Noval παράγει σημαντικά περισσότερη επαναλαμβανόμενη ρευστότητα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, κάτι που έχει άμεση σχέση με το κόστος δανεισμού και τη φορολογική επιβάρυνση, όπως περιγράφεται στην έκθεση.

Μια δεύτερη ανάγνωση που αξίζει να γίνει είναι μέσα από τη δομή εξόδων της κατάστασης συνολικού εισοδήματος. Τα άμεσα έξοδα που σχετίζονται με επενδυτικά ακίνητα μειώθηκαν σε €1,9 εκατ. από €2,9 εκατ., ενώ και οι δαπάνες προσωπικού υποχώρησαν σε €4,3 εκατ. από €5,4 εκατ.. Την ίδια στιγμή οι φόροι/τέλη ακίνητης περιουσίας κινήθηκαν υψηλότερα (€3,2 εκατ. από €2,9 εκατ.), κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι η εταιρεία κατάφερε να “αντισταθμίσει” αυξητικά στοιχεία κόστους με πραγματικές βελτιώσεις αποδοτικότητας σε γραμμές που ελέγχονται εσωτερικά. Αυτά είναι τα σημάδια που δείχνουν αν μια αύξηση κερδοφορίας έχει διάρκεια.

Στο κομμάτι της αξίας, η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων διαμορφώθηκε στα €693,6 εκατ. στο τέλος του 2025, από €648,3 εκατ., δηλαδή +€45,3 εκατ. / +7%. Η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) ανήλθε σε €554,9 εκατ., ή €4,39 ανά μετοχή, από €519,1 εκατ. (+€35,8 εκατ. / +7%). Με την τρέχουσα τιμή στα€2,61 και κεφαλαιοποίηση €330 εκατ., η μετοχή αποτιμάται περίπου στο 0,59x του NAV, δηλαδή discount κοντά στο 41% έναντι της εσωτερικής αξίας που καταγράφει η εταιρεία. Αυτό το απίστευτο discount μεταφράζεται σε διαφορά τάξης μεγέθους €225 εκατ. μεταξύ κεφαλαιοποίησης και NAV (554,9 – 330), τη στιγμή που το χαρτοφυλάκιο αποτιμάται στα 693,6 εκατ. ευρώ.

Εξίσου σημαντική είναι η ανάγνωση του ισολογισμού ως προς τον δανεισμό. Τα συνολικά δάνεια στο τέλος του 2025 ήταν €187,6 εκατ. (μακροπρόθεσμα €180,3 εκατ. και βραχυπρόθεσμα €7,4 εκατ.). Αν τα συγκρίνουμε με την εύλογη αξία χαρτοφυλακίου €693,6 εκατ., προκύπτει μικτός δείκτης δανεισμού προς αξία (gross LTV) περίπου 27%. Με τα ταμειακά διαθέσιμα στα €47,6 εκατ., ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται περίπου στα €140 εκατ., που αντιστοιχεί σε καθαρό LTV κοντά στο 20%. Πρόκειται για επίπεδα που χωρούν άνετα περαιτέρω ανάπτυξη.

Η πολιτική ανταμοιβής μετόχων επίσης ενισχύεται. Το Δ.Σ. αποφάσισε να εισηγηθεί μέρισμα €0,07 ανά μετοχή για τη χρήση 2025, αυξημένο κατά €0,027 σε σχέση με το 2024, δηλαδή +63%.

Το 2026, οι προβλέψεις της διοίκησης ανεβάζουν τον πήχη σε επίπεδο που κουμπώνει με τα έργα που ωριμάζουν: μισθώματα €41,5–€43,5 εκατ., λειτουργική κερδοφορία €28–€30 εκατ. και FFO €20–€22 εκατ.. Σε σχέση με το 2025, αυτό συνεπάγεται αύξηση μισθωμάτων περίπου +10% έως +15%, a-EBITDA περίπου +7% έως +15% και FFO περίπου +9% έως +20%. Με κεφαλαιοποίηση €330 εκατ., το guidance για FFO συνεπάγεται forward FFO yield περίπου 6,1%–6,7%, δηλαδή αποτίμηση περίπου 15x–16,5x τα αναμενόμενα FFO του 2026, πριν υπολογιστεί οποιαδήποτε μεταβολή στο discount έναντι NAV.

Διαγραμματικά η μετοχή παρασυρόμενη από το αρνητικό κλίμα που προκαλεί η γεωπολιτική ένταση έχει βρεθεί πάνω στη σημαντική στήριξη των €2,58 με €2,55 ευρώ. Σθεναρή επικράτηση των αγοραστών θα επαναφέρει τη μετοχή σε ανοδική τροχιά πρός τα €2,75 με €2,80.

