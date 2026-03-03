trikalinos:-Το-ελληνικό-αυγοτάραχο-ανοίγει-«φτερά»-για-νέες-αγορές

Η εταιρεία Trikalinos από το Αιτωλικό συμπληρώνει 170 χρόνια αδιάλειπτης επιχειρηματικής πορείας. Τα επόμενα σχέδιά της.

Στα πέρατα του κόσμου εξακολουθεί να ταξιδεύει το ξακουστό αυγοτάραχο της εταιρείας Τrikalinos από το Αιτωλικό, αποτελώντας έναν άξιο πρεσβευτή της ελληνικής γαστρονομίας διεθνώς και επιδεικνύοντας αντιστάσεις απέναντι στην αρνητική συγκυρία.

Με μια μακρά επιχειρηματική διαδρομή που μετρά πλέον 170 χρόνια, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο ελληνικό brand με έντονη διεθνή δραστηριότητα, πραγματοποιώντας εξαγωγές σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Η παρουσία της εκτείνεται σε αγορές της Ευρώπης, της Ασίας, της Αμερικής και της Μέσης Ανατολής, με σταθερή συνεργασία με επιλεγμένα δίκτυα διανομής και κορυφαίους χώρους εστίασης, ενισχύοντας διαρκώς τη θέση της στο διεθνές γαστρονομικό τοπίο.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της Trikalinos αντιπροσωπεύει σήμερα το 40% του συνολικού της τζίρου, ενώ στόχος είναι το ποσοστό αυτό να ξεπεράσει το 50% μέσα στα επόμενα χρόνια.

«Από πλευράς εξαγωγών η καλύτερη αγορά για εμάς είναι η Γαλλία, ενώ ακολουθούν Ταϊβάν και Ιαπωνία. Πολύ δυνατοί είμαστε και στις ΗΠΑ», δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου εχθές το βράδυ ο πρόεδρος της εταιρείας Ζαφείρης Τρικαλινός στο πλαίσιο εορταστικής εκδήλωσης.

Επόμενες αγορές – στόχοι

Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. Τρικαλινό, από το 2025 η εταιρεία πραγματοποίησε άνοιγμα στην Τουρκία, ενώ το προσεχές διάστημα σχεδιάζει να μπει και στην αγορά της Αιγύπτου.

Διακαής δε πόθος της Trikalinos είναι η αγορά της Κίνας, για την οποία όπως αποκάλυψε ο κ. Τρικαλινός «παλεύουμε εδώ και 16 χρόνια».

Στα 2 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Παρά το γεγονός πως το αυγοτάραχο αποτελεί ένα premium προϊόν, αποκαλούμενο συχνά και ως «χαβιάρι» της Ελλάδας, η ζήτηση δεν έχει περιοριστεί εξαιτίας των διεθνών αναταράξεων και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Άλλωστε, ο έντονος εξαγωγικός του χαρακτήρας στηρίζει την πορεία των επιδόσεων του.

Σύμφωνα με τον κ. Τρικαλινό, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2025 διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 2 εκατ. ευρώ, μετρώντας αύξηση κατά 5,6% σε σχέση με το 2024.

Τα νέα προϊόντα και οι επενδύσεις

Για το 2026, η στρατηγική εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων κωδικών. Στο πλαίσιο αυτό τρία νέα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των μους λανσαρίστηκαν στην αγορά, ενώ δύο ακόμα ετοιμάζονται να ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο. Για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων η Trikalinos προχώρησε σε επένδυση ύψους 200.000 ευρώ, ενώ παράλληλα, δρομολογείται ένα γαστρονομικό project που αφορά στη δημιουργία ενός χώρου στο Αιτωλικό όπου θα μπορούν σεφ και food experts από την Ελλάδα και το εξωτερικό να δημιουργούν πιάτα επαναπροσδιορίζοντας την ελληνική και διεθνή κουζίνα. Η επένδυση αυτή εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 500.000 ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους.

Καθοριστικό δε ρόλο στη στρατηγική της Trikalinos έχει η επένδυση στην επιστημονική τεκμηρίωση της διατροφικής αξίας του αυγοτάραχου. Από το 2006, η εταιρεία συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα όπως το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Παστέρ, ενώ επόμενο μεγάλο βήμα είναι η συνεργασία με το Harvard για την υλοποίηση κλινικής μελέτης που θα διερευνήσει τη συμβολή του αυγοτάραχου στη μείωση του στρες, της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων.

Μια ιστορία 170 χρόνων

Η οικογένεια Τρικαλινός δραστηριοποιείται εδώ και 170 χρόνια στην παραγωγή και εμπορία του αυγοτάραχου. Ήταν το 1856 όταν τα τρία αδέρφια της οικογένειας Τρικαλινός, ο Ζαφείρης, ο Νίκος και ο Γιώργος, ξεκινούν την παραγωγή και εμπορία του προϊόντος στο Αιτωλικό.

Το 1942, ο Παναγιώτης Τρικαλινός – γιος του Ζαφείρη και πατέρας του τρέχοντος ιδιοκτήτη – αναλαμβάνει την επιχείρηση , ενώ η ηγεσία περνά το 1995 στον Ζαφείρη Τρικαλινό, πρόεδρο και τωρινό ιδιοκτήτη.

Το 1997 οι νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας αποτελούν τις πρώτες πιστοποιημένες εγκαταστάσεις παραγωγής αυγοτάραχου στην Ελλάδα. Όλες οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής διευθύνονται κάτω από σταθερές και απολύτως ελεγχόμενες διαδικασίες, οι οποίες διασφαλίζουν τη σταθερή ποιότητα όλων των προϊόντων Τρικαλινός και εγγυώνται ότι παράγονται σε πιστοποιημένες συνθήκες υγιεινής.

Ήταν το 2005 όταν η εταιρεία αποφάσισε να παράγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το αυγοτάραχο Τρίμμα, ενώ μόλις τρία χρόνια αργότερα, λανσάρει την Αφρίνα.

Το 2009, η Τρικαλινός προχώρησε σε μια σημαντική επένδυση που οδήγησε στη βελτίωση της συνολικής εικόνας και της συσκευασίας των προϊόντων της, με νέα εταιρική ταυτότητα, δυναμική και οργανωμένη προώθηση και επικοινωνία, χτίζοντας ένα ισχυρό brand-name, ενώ το 2010 ο κορυφαίος σεφ Ferran Adria συμπεριλαμβάνει το Αυγοτάραχο της εταιρείας στα 30 καλύτερα και πιο υγιεινά τρόφιμα του κόσμου, στο βιβλίο: Fragile Feast.

Η εταιρεία Τρικαλινός εντάχθηκε στη δυναμική ομάδα των Ελλήνων παραγωγών της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ το 2018. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελείται από μία κοινότητα ελληνικών εξωστρεφών, παραγωγικών επιχειρήσεων και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.

Το αυγοτάραχο ή bottarga (Ιταλικά), poutargue (Γαλλικά), botarga (Ισπανικά), batarekh (Αραβικά), karasumi (Ιαπωνικά) είναι ένα προϊόν που παράγεται από την επεξεργασία των ώριμων γονάδων του ψαριού Kέφαλος, Mugil cephalus. Η επεξεργασία περιλαμβάνει την ξήρανση και την εμβάπτιση σε κερί των μορφοποιημένων γονάδων. Η διαδικασία αυτή είναι ήδη γνωστή από την εποχή των αρχαίων Αιγυπτίων και αποτελούσε σημαντικό στοιχείο στη διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων και στο Βυζάντιο.