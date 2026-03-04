Ανάλυση Politico: Πώς ο Σάντσεθ έγινε πολέμιος του Τραμπ, τι κερδίζει από την κόντρα και το παρελθόν Ισπανίας – ΗΠΑ

Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αμφισβήτησε ευθέως την αμερικανική στρατιωτική δράση στο Ιράν.

Ο Σάντσεθ χαρακτήρισε την επίθεση «παράνομη και επικίνδυνη» και την καταδίκασε ως «άδικη στρατιωτική επέμβαση». Σύμφωνα με ανάλυση του Politico, ανάλογη στάση είχε κρατήσει και ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος Ζακ Σιράκ το 2003, όταν είχε αντιταχθεί στην αμερικανική εισβολή στο Ιράκ, επικαλούμενος το διεθνές δίκαιο και τη σημασία της πολυμερούς συνεργασίας.

Η κριτική του Σάντσεθ για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν είναι μια ακόμα εκδήλωση της αντιπαράθεσης του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Δεν πρόκειται για την πρώτη του κριτική απέναντι στη στρατιωτική δράση των δύο αυτών χωρών, καθώς έχει εκφράσει ανησυχίες και για τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ έχει καταδικάσει και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Παρά τη σφοδρή κριτική του, η στάση του Σάντσεθ τον έχει φέρει σε εμφανή αντίθεση με άλλους ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει μια πολύ πιο αμφίβολη στάση.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «αδικαιολόγητη και επικίνδυνη στρατιωτική επέμβαση».

Σύμφωνα με διπλωμάτη που επικαλείται το Politico, η Ισπανία πίεσε την EE να καταγγείλει τις ΗΠΑ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επέκρινε τη διπλή στάση των Βρυξελλών στην εφαρμογή του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες επέμεινε ότι ο ρόλος της ΕΕ στην κρίση πρέπει να είναι υπέρ της «αποκλιμάκωσης, της επιστροφής στο διάλογο, της χαλάρωσης των εντάσεων, της διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων».

Ο ίδιος ο Σάντσεθ επέκρινε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την επίθεση κατά του Ιράν «μονομερώς, χωρίς να συμβουλευτούν τη διεθνή κοινότητα». Καταδίκασε την επίθεση για το ότι «προκάλεσε εκατοντάδες αθώα θύματα και βύθισε ολόκληρη την περιοχή σε τρόμο που θα φέρει πολύ μεγαλύτερη παγκόσμια αστάθεια».

Η Μαδρίτη υπογράμμισε αυτό το Σαββατοκύριακο τις νομικές της αντιρρήσεις για τον πόλεμο, εμποδίζοντας τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις κοινές βάσεις για να επιτεθούν στο Ιράν.

Μετά την απαγόρευση αυτή, η αντίδραση του Τραμπ ήταν έντονη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε με εμπορικές κυρώσεις και απείλησε να «κόψει κάθε εμπόριο με την Ισπανία», ενώ αναφέρθηκε στο δικαίωμά του να χρησιμοποιεί τις βάσεις στην Ισπανία, παρά την αντίθεση της κυβέρνησης της Μαδρίτης.

Παρά τις απειλές του Τραμπ, η θέση του Σάντσεθ συνεχίζει να κερδίζει υποστήριξη στην Ισπανία, καθώς το κοινό θεωρεί ότι η κριτική κατά του Τραμπ τον καθιστά υπέρμαχο της διεθνούς ειρήνης και της πολυμερούς συνεργασίας.

Η στάση του Σάντσεθ ενδέχεται να ενισχύσει την πολιτική του εικόνα ενόψει των εθνικών εκλογών, ενισχύοντας τη θέση του ως υπερασπιστή του διεθνούς δικαίου και της Ευρώπης, παρά τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει.