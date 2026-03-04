Απογοητευτικό outlook από Adidas για το 2026 – Πιέσεις στη μετοχή

Το περιθώριο κέρδους 9% από τα λειτουργικά κέρδη 2,3 δισ. ευρώ είναι πολύ χαμηλότερο από τις προσδοκίες, επεσήμανε ο αναλυτής της Jefferies, Τζέιμς Γκρίζνιτς.

Το αδύναμο outlook για το 2026 που εξέδωσε η Adidas που αντιμετωπίζει δυσμενείς διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και πλήγμα από τους δασμούς των ΗΠΑ φέρνει απώλειες 4% για τη μετοχή της Τετάρτη. Η μετοχή της Adidas κατρακυλά 43% τους τελευταίους 12 μήνες, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για το μέλλον της.

Η γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών προβλέπει αύξηση εσόδων το 2026 σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό από το σύνολο των 24,8 δισ. ευρώ του 2025. Τα λειτουργικά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ, παρά την αρνητική επίδραση 400 εκατ. ευρώ από τους δασμούς των ΗΠΑ και τις δυσμενείς εξελίξεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Οι προοπτικές κερδοφορίας «θα απογοητεύσουν» τους επενδυτές, καθώς ήταν 15% κάτω από τις μέσες προσδοκίες, τόνισαν οι αναλυτές της RBC Capital Markets. «Το ερώτημα θα είναι πόσο συντηρητικές είναι οι προβλέψεις για τα EBIT, δεδομένης της προτιμώμενης προσέγγισης της Αdidas να είναι συνετή στην αρχή του έτους», πρόσθεσαν σύμφωνα με το CNBC.

Ταυτόχρονα, το περιθώριο κέρδους 9% από τα λειτουργικά κέρδη 2,3 δισ. ευρώ είναι πολύ χαμηλότερο από τις προσδοκίες, όπως επεσήμανε ο αναλυτής της Jefferies, Τζέιμς Γκρίζνιτς. Παράλληλα, έσπευσε να υπενθυμίσει πως τόσο οι πωλήσεις όσο και τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου υποχώρησαν ελαφρώς, στα 6,1 δισ. ευρώ και 164 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

«Η επίτευξη διψήφιας ανάπτυξης στο τέταρτο τρίμηνο παρά τις εξωτερικές αναταραχές και ο υπερδιπλασιασμός των λειτουργικών κερδών μας στο τρίμηνο έκαναν το έτος να κλείσει πολύ καλά», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Adidas, Μπιόρν Γκούλντεν. Η Adidas παρουσίασε μεσοπρόθεσμους στόχους, βλέποντας τις πωλήσεις να αυξάνονται με υψηλό μονοψήφιο ρυθμό την περίοδο 2026-2028, με τα λειτουργικά κέρδη να σημειώνουν κατά μέσο όρο δεκαδικούς ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης για το ίδιο χρονικό διάστημα.