Αποτελέσματα 2025 ελληνικών τραπεζών: Κέρδη άνω των €4,3 δισ. — Η χρονιά που άλλαξαν κανόνες

Τα τέσσερα συστημικά ιδρύματα ολοκλήρωσαν τη χρήση 2025 με συνολικά καθαρά κέρδη που αγγίζουν τα €4,35 δισ., επιτυγχάνοντας στόχους παρά τη δραστική μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 190 μονάδες βάσης. Η Εθνική ηγείται σε κεφαλαιακή επάρκεια, η Eurobank σε μέγεθος ενεργητικού, η Πειραιώς σε ποιότητα χαρτοφυλακίου NPE και η Alpha Bank σε ρυθμό ανάπτυξης κερδοφορίας.

Τελευταία ημέρα Φεβρουαρίου 2026. Μέσα σε 72 ώρες, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της χρήσης 2025. Ο κοινός παρονομαστής: υπέρβαση στόχων σε ένα περιβάλλον μειούμενων επιτοκίων που θεωρητικά έπρεπε να πλήξει τα έσοδα. Δεν συνέβη έτσι. Αντιθέτως, η διαφοροποίηση εσόδων, η πιστωτική επέκταση και οι εξαγορές στρατηγικής σημασίας λειτούργησαν ως αντίβαρο. Αλλά κάτω από τους εντυπωσιακούς τίτλους κρύβονται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των τεσσάρων ιδρυμάτων — τόσο στη στρατηγική κατεύθυνση όσο και στις επιδόσεις.

Εθνική Τράπεζα: Η ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση του κλάδου, με όριο στα NII

Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε τη χρήση 2025 με κέρδη μετά φόρων στα ~€1,3 δισ. (αναλογούντα: €1.205 εκατ.), διατηρώντας απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 15,5%, ελαφρώς πάνω από τον αυτοτεθέντα στόχο του >15%.

Το σημείο πίεσης ήταν τα καθαρά έσοδα από τόκους, που υποχώρησαν κατά -9,3% σε €2.136 εκατ., αντανακλώντας πλήρως τη μείωση του τριμηνιαίου Euribor κατά ~190 μ.β. από το υψηλότερο σημείο του. Το σημείο καμπής ωστόσο καταγράφηκε στο Δ’ τρίμηνο 2025, όταν τα NII αυξήθηκαν +1% σε τριμηνιαία βάση στα €530 εκατ., σηματοδοτώντας, σύμφωνα με τη διοίκηση, το τέλος του καθοδικού κύκλου.

Στο ενεργητικό, η τράπεζα κατέγραψε εντυπωσιακή επέκταση εξυπηρετούμενων δανείων κατά +€3,5 δισ. ή +10% ετησίως, φτάνοντας τα €37,0 δισ. — υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο για >€2,5 δισ. Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά +10% ετησίως, με τις προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα να εκτινάσσονται +70%, αποτέλεσμα της διεύρυνσης του μεριδίου αγοράς στα αμοιβαία κεφάλαια κατά +6 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στο 34,1%, παρά την αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά +7,3%. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά 40 μ.β., με τις προβλέψεις να μειώνονται κατά -16% ετησίως στα €151 εκατ.

Η βασική διαφοροποιητική παράμετρος της Εθνικής παραμένει η κεφαλαιακή ισχύς: ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 18,8%, τον υψηλότερο του κλάδου — στρατηγική επιλογή που προσφέρει ευελιξία αλλά συνεπάγεται και χαμηλότερη αποτελεσματική χρήση κεφαλαίου. Το κόστος αυτής της συντηρητικότητας: το RoTE παραμένει χαμηλότερο από ό,τι θα ήταν με πιο επιθετική κεφαλαιακή πολιτική. Η τράπεζα θα διανείμει συνολικά €1 δισ. στους μετόχους (60% payout + επιπλέον €0,3 δισ.) — την υψηλότερη αναλογία διανομής του κλάδου.

Ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 2,4% με κάλυψη στο 106% — ο υψηλότερος δείκτης κάλυψης μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών.

Eurobank: Διεθνής επέκταση, αυξανόμενο κόστος

Η Eurobank δημοσίευσε συνολικά καθαρά κέρδη €1.362 εκατ. (προσαρμοσμένα: €1.412 εκατ.), αλλά αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση ανάλυσης: είναι η μοναδική από τις τέσσερις που λειτουργεί ουσιαστικά ως πολυεθνική τράπεζα, με τις διεθνείς δραστηριότητες να αντιπροσωπεύουν το 52,5% της κερδοφορίας του Ομίλου.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν +1,7% σε €2.549 εκατ. — το μοναδικό θετικό πρόσημο NII στον κλάδο για το 2025 — χάρη στη γεωγραφική διαφοροποίηση: Κύπρος €491 εκατ. (+1,4%), Βουλγαρία €224 εκατ. (+8,0%). Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες εκτινάχθηκαν +15,7% σε €770 εκατ., ενισχυμένα και από την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance.

Ωστόσο, εδώ εντοπίζεται και η βασική αδυναμία της χρήσης: οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν +17,4% σε €1.258 εκατ. — το υψηλότερο ποσοστό αύξησης κόστους στον κλάδο. Ο δείκτης κόστους-εσόδων ανήλθε στο 37,3-37,9%, επίσης υψηλότερος από τον κλαδικό μέσο. Αποτέλεσμα: τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά -1,9%, και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υποχώρησαν -4,9% σε ετήσια βάση.

Η τράπεζα έχει επιλέξει στρατηγικά τη διεύρυνση του αποτυπώματός της και επενδύει μαζικά. Η ενοποίηση της CNP Cyprus Insurance, η δυναμική του private banking (€14,5 δισ. ενεργητικό +12%) και η αύξηση των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων +30% σε €9,9 δισ. αποτελούν επενδύσεις με βραχυπρόθεσμο κόστος αλλά μεσοπρόθεσμα οφέλη.

Το σύνολο ενεργητικού έφτασε στα €108 δισ., το μεγαλύτερο στον κλάδο. Η οργανική πιστωτική επέκταση ανήλθε σε €5,3 δισ., η υψηλότερη απόλυτα. Ο δείκτης CET1 παραμένει στο 15,6% και ο δείκτης NPE στο 2,6% με κάλυψη 95,2%.

Η διανομή ορίστηκε στο 55% ή €717 εκατ. (μέρισμα €11,8 σεντς/μετοχή + €288 εκατ. επαναγορά).

Alpha Bank: Άλμα +44% στα κέρδη — Η μεγάλη ανατροπή

Η Alpha Bank αποτέλεσε την πιο εντυπωσιακή επίδοση της χρήσης σε επίπεδο ρυθμού βελτίωσης: τα καθαρά κέρδη εκτοξεύτηκαν +44% σε €943 εκατ., από ~€654 εκατ. το 2024 — το υψηλότερο ποσοστό αύξησης κερδοφορίας μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών.

Η αύξηση δεν ήρθε τυχαία. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διατηρήθηκαν σε €1.610 εκατ. (+2% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση), υποστηριζόμενα από την πιστωτική επέκταση και, κυρίως, από την ενοποίηση της Astrobank. Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν +19% σε €501 εκατ. — αξιοσημείωτη επίδοση που αντανακλά τη βελτίωση στα τρανζακτ banking, τα αμοιβαία κεφάλαια (€1,3 δισ. καθαρές πωλήσεις) και τη διαχείριση κεφαλαίων. Τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα €2,2 δισ..

Το RoTE ωστόσο παραμένει στο 13,8% — το χαμηλότερο στον κλάδο — αντανακλώντας τόσο τις εξαγορές (FlexFin, AXIA Ventures, Astrobank) που επιβάρυναν προσωρινά τα κεφάλαια όσο και ότι ο Όμιλος βρίσκεται σε φάση μετάβασης. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 15% και ο δείκτης NPE στο 3,6% — ο υψηλότερος στον κλάδο, αλλά εντός στόχου.

Το cost of risk ανήλθε σε 48 μ.β., χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο των 50 μ.β. Κέρδη ανά μετοχή €0,36. Η τράπεζα θα διανείμει €519 εκατ. (55% payout) — ποσό που αντιστοιχεί στον τετραπλασιασμό των διανομών σε δύο χρόνια, από €122 εκατ. το 2023.

Ο CEO Βασίλης Ψάλτης δήλωσε ότι «τα τρία τελευταία χρόνια πειθαρχημένης υλοποίησης έχουν φέρει την Alpha Bank στην πρωτοπορία του κλάδου», ενώ ανακοίνωσε Investor Day για το Β’ τρίμηνο 2026 για την παρουσίαση νέου στρατηγικού σχεδίου 2026-2028.

Πειραιώς: Ιστορικό ρεκόρ εκταμιεύσεων και NPE στο χαμηλότερο επίπεδο

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη μετόχων €1.070 εκατ., με RoTE στο 16% (εξομαλυμένο για έκτακτα), κέρδη ανά μετοχή €0,82 και δείκτη κόστους-εσόδων 33% — ο χαμηλότερος του κλάδου.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν σε €1.903 εκατ. (-8,9% από €2.088 εκατ. το 2024), εξ αιτίας της πτώσης των επιτοκίων — ωστόσο τα NII ανέκαμψαν στο Δ’ τρίμηνο (+1% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο). Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν +7,4% σε €696 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 26% των καθαρών εσόδων, με τον δείκτη προμηθειών-ενεργητικού στο 0,82% — το υψηλότερο επίπεδο της αγοράς.

Σε επίπεδο ισολογισμού, η τράπεζα κατέγραψε εκταμιεύσεις €13,3 δισ. στην ελληνική οικονομία — την καλύτερη ιστορικά επίδοση για την Πειραιώς — και καθαρή πιστωτική επέκταση €3,9 δισ., τη μεγαλύτερη στον κλάδο σε απόλυτους αριθμούς. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν τα €37,3 δισ.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής (€0,6 δισ.), που ολοκληρώθηκε στο Δ’ τρίμηνο και ενοποιήθηκε στα αποτελέσματα. Η κίνηση αυτή επιβάρυνε το CET1, που υποχώρησε στο 12,7% — το χαμηλότερο του κλάδου — αν και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων παραμένει στο 18,7%. Από το 2026, η ΕΚΤ μείωσε επιπλέον την κατεύθυνση Πυλώνα 2 στο 1,00% (από 1,25%), ανακουφίζοντας ουσιαστικά την κεφαλαιακή πίεση.

Ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο 2,0% — ιστορικά χαμηλό επίπεδο και το καλύτερο στον κλάδο — ενώ η κάλυψη ανήλθε στο 73%. Οι καταθέσεις έφτασαν €66,1 δισ. (+5% ετησίως) και τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν +27% ετησίως στα €14,5 δισ.

Η διανομή ορίστηκε στο 55%, που μεταφράζεται σε €0,40 μέρισμα ανά μετοχή σε μετρητά (€492 εκατ.) και €100 εκατ. σε επαναγορά μετοχών — συνολικά €592 εκατ.

Συγκριτικοί πίνακες αποτελεσμάτων 2024-2025

Πίνακας 1: Καθαρά κέρδη (€ εκατ.)

Τράπεζα Κέρδη 2024 Κέρδη 2025 Μεταβολή Εθνική Τράπεζα ~€1.160 εκατ. ~€1.259 εκατ. (αναλογ.) σταθερά Eurobank €1.504 εκατ. €1.362 εκατ. -9,4% Alpha Bank ~€654 εκατ. €943 εκατ. +44% Πειραιώς €1.066 εκατ. €1.070 εκατ. +0,4% Σύνολο ~€4.384 εκατ. ~€4.634 εκατ. +5,7%

Πίνακας 2: Καθαρά έσοδα από τόκους (NII) – € εκατ.

Τράπεζα NII 2024 NII 2025 Μεταβολή Εθνική Τράπεζα €2.354 εκατ. €2.136 εκατ. -9,3% Eurobank €2.507 εκατ. €2.549 εκατ. +1,7% Alpha Bank €1.578 εκατ. €1.610 εκατ. +2,0% Πειραιώς €2.088 εκατ. €1.903 εκατ. -8,9%

Πίνακας 3: Βασικοί δείκτες αποδοτικότητας 2025

Δείκτης Εθνική Eurobank Alpha Bank Πειραιώς RoTE 2025 15,5% 16,0% 13,8% 16,0% Κόστος/Έσοδα 34,1% 37,3% n/d 33% CET1 18,8% 15,6% 15,0% 12,7% Δείκτης NPE 2,4% 2,6% 3,6% 2,0% Κάλυψη NPE 106% 95,2% n/d 73% EPS (€) €1,38 €0,37 €0,36 €0,82 Payout 2025 60%+ 55% 55% 55%

Πίνακας 4: Πιστωτική επέκταση και διανομές 2025

Τράπεζα Καθ. πιστωτ. επέκταση Ενεργητικό Διανομή στους μετόχους Εθνική Τράπεζα +€3,5 δισ. ~€72 δισ. €1,0 δισ. Eurobank +€5,3 δισ. €108 δισ. €717 εκατ. Alpha Bank +€3,5 δισ. ~€95 δισ. €519 εκατ. Πειραιώς +€3,9 δισ. €90 δισ. €592 εκατ.

Το κοινό νήμα και οι διαφορές

Οι τέσσερις τράπεζες μοιράζονται ένα κοινό αφήγημα για το 2025: η δραστική μείωση επιτοκίων ΕΚΤ κατά ~190 μ.β. από την κορύφωσή τους δεν κατάφερε να εκτροχιάσει την κερδοφορία, χάρη σε τρεις αντισταθμιστικούς μοχλούς — πιστωτική επέκταση, αύξηση προμηθειών και έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις. Αλλά κάτω από αυτόν τον κοινό τόνο, οι διαφορές είναι ουσιαστικές.

Η Εθνική κυριαρχεί σε κεφαλαιακή ισχύ και ποιότητα, αλλά ο CET1 18,8% σηματοδοτεί πλεονάζον κεφάλαιο που δεν αποδίδεται στους μετόχους — κάτι που εξηγεί γιατί το RoTE παραμένει χαμηλότερο από ό,τι θα δικαιολογούσε η λειτουργική κερδοφορία. Η Eurobank επενδύει επιθετικά στη διεθνή παρουσία και στη διαχείριση περιουσίας, αποδεχόμενη υψηλότερο κόστος με στοίχημα στη μεσοπρόθεσμη απόδοση. Η Alpha Bank βγαίνει από τριετία μετασχηματισμού με +44% κέρδη, αλλά χρειάζεται να αποδείξει ότι ο ρυθμός μπορεί να σταθεροποιηθεί πλέον σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι εξαγορές πλήρως ενοποιούνται. Η Πειραιώς εντυπωσιάζει με τον χαμηλότερο δείκτη NPE και την καλύτερη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, αλλά ο CET1 στο 12,7% — μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής — αφήνει λιγότερα περιθώρια ευελιξίας απ’ όσο στις ανταγωνίστριές της.

Προβλέψεις για τη χρήση 2026: Νέος κύκλος με νέους μοχλούς

Όλες οι τράπεζες εισέρχονται στο 2026 με στρατηγικές που εδράζονται σε ένα βασικό σενάριο: σχετική σταθεροποίηση των επιτοκίων ΕΚΤ, συνέχιση ισχυρής πιστωτικής επέκτασης εκμεταλλευόμενης τις επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, και ανάπτυξη εσόδων από προμήθειες.

Εθνική Τράπεζα: Στοχεύει χαμηλή μονοψήφια αύξηση NII για το 2026, με στόχο RoTE ~15% και κέρδη ανά μετοχή ~€1,4. Στο τέλος της τριετίας 2026-2028, εκτιμά RoTE 17% με πιστωτική επέκταση >€10 δισ. σωρευτικά. Ο CET1 αναμένεται να υποχωρήσει κάτω του 16% — στοιχείο που υποδηλώνει πιο επιθετική χρήση κεφαλαίου.

Eurobank: Στοχεύει οργανικά λειτουργικά κέρδη ~€1,9 δισ. για το 2026 (από €1,75 δισ. το 2025), RoTE ~16% και αύξηση EPS ~10% σωρευτικά ετησίως την τριετία. Η πλήρης ενσωμάτωση της Eurolife και η διεύρυνση της παρουσίας στη Βουλγαρία αναμένεται να ενισχύσουν τη βάση εσόδων.

Alpha Bank: Εκτιμά αύξηση EPS ~11% για το 2026, στηριζόμενη κυρίως στην πλήρη ενσωμάτωση Astrobank, AXIA Ventures και FlexFin έως το Γ’ τρίμηνο 2026. Το 2026 χαρακτηρίζεται ρητά ως «μεταβατικό έτος», με τις συνέργειες να αποτυπώνονται σταδιακά. Νέο τριετές σχέδιο 2026-2028 παρουσιάζεται στο Investor Day Β’ τριμήνου.

Πειραιώς: Δεν ανακοίνωσε αναλυτικούς στόχους 2026 — αυτοί αναμένονται στο Capital Markets Day στο Λονδίνο στις 5 Μαρτίου 2026. Ωστόσο, η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής — με σημαντικό χαρτοφυλάκιο ζωής και περιουσίας — αλλάζει δομικά το μοντέλο εσόδων. Οι δηλώσεις CEO Χρ. Μεγάλου για «εισερχόμαστε στο 2026 με εμπιστοσύνη» και η αναβάθμιση payout στο 55% δείχνουν αισιοδοξία για διατηρήσιμα αποτελέσματα.

Κοινός παρονομαστής των τεσσάρων για το 2026 είναι η bancassurance, το κεφάλαιο στρατηγικής αύξησης εσόδων που προστατεύει από τα μειούμενα επιτοκιακά έσοδα. Μεγάλης κλίμακας κινήσεις — από την εξαγορά της Eurolife από την Eurobank, ως τη Εθνική Ασφαλιστική στην Πειραιώς, την CNP Cyprus Insurance στη Eurobank και τις bancassurance συνεργασίες της Εθνικής — αναδεικνύουν έναν κλάδο που στοιχηματίζει στη μετεξέλιξή του σε χρηματοοικονομικά conglomerates με πολλαπλές πηγές εσόδων.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χρήση 2026 παραμένει η γεωπολιτική αβεβαιότητα και μια πιθανή επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας που θα μπορούσε να πλήξει τις εκταμιεύσεις δανείων. Προς το παρόν, το σενάριο βάσης παραμένει ευνοϊκό.