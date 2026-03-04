ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ:-Τι-σημαίνει-η-(μετοχική)-«είσοδος»-στην-ΕΥΔΑΠ-με-το-«βλέμμα»-στον-κύκλο-του-νερού

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και οι κινήσεις του ανταγωνισμού με το «βλέμμα» σε projects πολλών δισ. ευρώ.

Δαπανώντας λίγο άνω των 103 εκατ. ευρώ (για την ακρίβεια 103,4 εκατ.), ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω της θυγατρικής του Urban Services Μονοπρόσωπη ΑΕ, έκανε εντυπωσιακή «είσοδο» στο μετοχικό κεφάλαιο της μεγαλύτερης εταιρείας στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στη διανομή και διαχείριση ύδατος, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, διευρύνοντας, και μάλιστα με ιδιαίτερο τρόπο, μετοχικό σε αυτή τη φάση, την έτσι κι αλλιώς σημαντική του παρουσία στον τομέα των «νερών». Ρίχνοντας το βάρος και το «βλέμμα» στις μελλοντικές εξελίξεις, σε ολόκληρο τον κύκλο του νερού -από την παροχή πόσιμου νερού, έως την επεξεργασία των λυμάτων- με μεγάλη έμφαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κυκλική οικονομία.

Τι «κερδίζει» με τη συμμετοχή στην ΕΥΔΑΠ

Αποκτώντας επί της ουσίας το ποσοστό 9,71% που είχε ο γνωστός Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον, μέσω χρηματιστηριακής συναλλαγής (placement 10,34 εκατ. μετοχών στην τιμή των 10 ευρώ), που από καιρό φέρονταν διατεθειμένος να αποχωρήσει από την ΕΥΔΑΠ και να έχει συνομιλήσει και με άλλους πόλους, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται σε μια εταιρεία η οποία, μέσω ενός ρυθμιζόμενου πλαισίου, εξυπηρετεί πάνω από το 40% του πληθυσμού της χώρας.

Μια εισηγμένη η οποία αποτελεί μονοπώλιο για την Αττική, έχει επεκτατικές «βλέψεις» για κινήσεις σε άλλους νομούς της χώρας αλλά και νησιά, προωθεί επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ σε υποδομές, ψηφιακές δράσεις, ΚΕΛ κ.λπ., προωθεί τη νέα «Ψυττάλεια» με πλήθος συνεργειών (ενέργεια, βιομάζα κ.α.) , έχει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης υδάτων, και βέβαια, αναμένεται να «διαχειριστεί» για λογαριασμό του κράτους projects κατά της λειψυδρίας όπως το γνωστό «Εύρυτος» άνω των 530 εκατ. ευρώ που αναμένεται να δημοπρατηθεί προσεχώς.

Κατά πόσο η κίνηση απόκτησης κρίσιμου ποσοστού κοντά στο 10%, που λογικά ήταν εις γνώση υπουργείων, εισηγμένης και κυβέρνησης, μείνει μόνο σε μετοχικό επίπεδο, και προφανώς επενδυτικό (ή και σε εκπροσώπηση στο Δ.Σ.) ή αν επεκταθεί και σε επιχειρηματικό (συνέργειες) θα φανεί προσεχώς, αν και δεν δείχνει σε πρώτη φάση και ανάγνωση να μοιάζει με το πρόσφατο deal AKTOR – Suez που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο, ούτε και με το ενδιαφέρον της επίσης Γαλλικής Veolia για απόκτηση μετοχικού ποσοστού στην καλή εξειδικευμένη εταιρεία Μεσόγειος που είχε αποκαλύψει προ αρκετών μηνών το -.

Πάντως, η ΕΥΔΑΠ σταδιακά θα αποκτήσει καλύτερη επενδυτική ορατότητα και με την αύξηση των τιμολογίων και την προώθηση επενδύσεων. Ενώ, μόλις η Piraeus Securities ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της ΕΥΔΑΠ, για την οποία έδωσε τιμή-στόχο στα 10,20 ευρώ, που βασίζεται αφενός στην αύξηση των τιμολογίων των καταναλωτών μετά από πολλά χρόνια (και εντούτοις παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο), αφετέρου στο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 10ετίας, ένα πρόγραμμα που θα ενισχύσει τα EBITDA σε περισσότερο από 100 εκατ. ευρώ από φέτος (έναντι 57 εκατ. ευρώ το 2024 και 38 εκατ. ευρώ που αναμένονται για το 2025). Για την ιστορία το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει 50% συν μία μετοχή, συν το 11,33% από το πρώην ΤΑΙΠΕΔ, ενώ λίγο κάνω του 30% κατείχαν συνολικά νομικά πρόσωπα και άνω του 8% συνολικά φυσικά πρόσωπα. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα είχαμε placement 5% και στην ΕΥΑΘ.

Η στρατηγική και ο… ΒΟΑΚ

Όπως είχαμε αναφέρει πριν από περίπου ένα μήνα, στον απόηχο της εισόδου των AKTOR, ΜΕΤΚΑ στην παραχώρηση του ΒΟΑΚ, με το «πράσινο φως» που είχε δώσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατάφερνε να «κρατήσει δύναμη πυρός», ήτοι «να απελευθερωθούν πόροι προς αναζήτηση άλλων ευκαιριών εντός κι εκτός Ελλάδας, όχι απαραίτητα σε οδικές παραχωρήσεις, αλλά ευρύτερα σε projects με επίσης υποσχόμενες αποδόσεις». Όπως προκύπτει, μία από αυτές ήταν η ΕΥΔΑΠ και ο τομέα διαχείρισης υδάτινων πόρων. Άλλωστε, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με εμφατικό τρόπο έχει ξεφύγει από τα στενά όρια ενός κλασσικού κατασκευαστικού ομίλου, απλώνοντας αποτύπωμα σε μακροχρόνιες συμβάσεις (παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ), κτηριακά, αεροδρόμια, ενέργεια, έργα αρδευτικά ή φράγματα (π.χ. ΣΔΙΤ) και άλλες δραστηριότητες. Για αυτό και από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνουν ότι «η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για επενδύσεις σε κλάδους κρίσιμών υποδομών που προσφέρουν μακροπρόθεσμα και επαναλαμβανόμενα έσοδα. Επιπλέον, ο τομέας της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των σχετικών υποδομών αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον τις επόμενες περιόδους, δεδομένων των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης προσαρμογής σε αυτό το περιβάλλον».

Η ανθεκτικότητα υποδομών και οι νέες συνθήκες

Όπως λένε στην αγορά αλλά και στον κλάδο των υποδομών, παρά τις έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου τριμήνου, η λειψυδρία εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ελλάδα, η οποία θέτει σε δοκιμασία τόσο τα αστικά κέντρα –και, ιδιαίτερα, την Αττική– όσο και την περιφέρεια. Η κλιματική αλλαγή, η μείωση των βροχοπτώσεων, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η υπερκατανάλωση νερού δημιουργούν ένα νέο, πιεστικό περιβάλλον για τους υδατικούς πόρους της χώρας, η οποία κατατάσσεται πλέον στη 19η θέση παγκοσμίως ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης λειψυδρίας. Η δημιουργία και αναβάθμιση φραγμάτων, ταμιευτήρων και έργων ρύθμισης ροής, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διασφάλιση της υδατικής επάρκειας.

Παράλληλα, η μείωση των απωλειών στα δίκτυα, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και η αξιοποίηση λύσεων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης νερού μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την ανθεκτικότητα των υποδομών απέναντι στις πιέσεις του μέλλοντος.

Το ευρύτερο ενδιαφέρον

Γενικότερα οι όμιλοι υποδομών – κατασκευών εστιάζουν στον τομέα διαχείρισης υδάτινων πόρων, λόγω και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, των καταστροφών από κακοκαιρίες αλλά και της ανάγκης για πιο ανθεκτικές υποδομές. Κατά καιρούς πολλά έχουν ακουστεί από κυβερνητικά στελέχη για την ανάγκη προώθησης έργων κατά της λειψυδρίας και… υπέρ της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων (για ύδρευση, άρδευση κ.α.) ύψους 7 έως 10 δισ., που βέβαια, έχουν μακροπρόθεσμο ορίζονται και ερωτηματικά την προτεραιοποίησή τους και την εξασφάλιση απαραίτητων πόρων που θα κατευθυνθούν στην διασφάλιση επάρκειας των υδάτινων πόρων. Ο… «έρωτας» των κατασκευαστικών ομίλων για τους υδάτινους πόρους δεν είναι ξαφνικός, έστω και αν εσχάτως «φούντωσε». Από παλιότερα, λίγες δεκαετίες πριν, στελέχη ισχυρών (τότε αλλά και νυν) ομίλων είχαν εστιάσει στον τομέα αυτόν προβλέποντας ότι σε λίγα χρόνια θα αποτελέσει ένα μεγάλο πεδίο δράσης και ευκαιριών, δίνοντας μάλιστα τον κωδικό «Υδάτινοι Δρόμοι», ως παραλλαγή των… κανονικών δρόμων αλλά και για να τονίσουν το ενδιαφέρον για τον κλάδο.

Προφανώς, όπως οι επικεφαλής ή στελέχη των ίδιων των ομίλων Aktor, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ έχουν αναφέρει, ο τομέας υδάτινων πόρων θα είναι ένας από αυτούς, μαζί με άλλες μπίζνες, που θα συντηρήσουν τα μεγέθη (και τις προσδοκίες) των γκρουπ όταν θα ολοκληρώνονται βασικά παραδοσιακά έργα (π.χ. οδικά), φέροντας δουλειά, ανεκτέλεστο, έσοδα και ροές.

Αυτό που μένει να διευκρινιστεί προσεχώς είναι αν οι ανταγωνιστές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λόγω της παρουσίας της στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας που δημοπρατεί και έργα, μπορούν να εγείρουν θέμα με την παρουσία του ομίλου του Γ. Περιστέρη σε διαγωνισμούς.