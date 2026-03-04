Close Menu
    Wednesday, March 4
    ΕΛΣΤΑΤ: Τζίρος και όγκος στο χονδρεμπόριο το δ’ τρίμηνο

    Οικονομία 1 Min Read

    Την εικόνα του χονδρεμπορίου σε τζίρο και όγκο για την περίοδο του δ’ τριμήνου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2025) παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ.

    Ειδικότερα, οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκέμβριου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκέμβριου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

    • Οκτωβρίου, μείωση 0,4%
    • Νοεμβρίου, μείωση 2,8%
    • Δεκέμβριου, αύξηση 3,5%

    Οι Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

    • Οκτωβρίου, αύξηση 1,4%
    • Νοεμβρίου, μείωση 2,1%
    • Δεκέμβριου, αύξηση 7,5%

