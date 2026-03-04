Εμιράτα:-Σταματά-η-διακίνηση-καυσίμων-λόγω-ανωτέρας-βίας

Αρκετοί προμηθευτές καυσίμων που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι δεν μπορούν να εκτελέσουν το συμβόλαιά τους επικαλούμενες συνθήκες ανωτέρας βίας.

Το λιμάνι υπέστη ζημιές μετά από απόπειρα επίθεσης ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Οι εταιρείες ανακοίνωσαν ότι οι πυραυλικές επιθέσεις, οι αυξημένες επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και το κλείσιμο των διαδρομών διέλευσης επιβάλλουν τη διακοπή εργασιών, σύμφωνα με στελέχη του ενεργειακού τομέα του Κόλπου που έχουν γνώση του θέματος.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι το λιμάνι υπέστη ζημιές και ότι πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά την πτώση συντριμμιών από αναχαιτισμένο ιρανικό drone.

