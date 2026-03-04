Ενεργοποιήθηκαν μηχανισμοί διάσωσης για τις αγορές της Ασίας: Μείον 12% για Kospi – 13% για Kosdaq

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Νότιας Κορέας, Kospi, σημείωσε πτώση άνω του 12% την Τετάρτη 4/3, προτού περιορίσει μέρος των απωλειών, επεκτείνοντας το έντονο ξεπούλημα της προηγούμενης συνεδρίασης εν μέσω της κλιμακούμενης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Το Korea Exchange διέκοψε προσωρινά τις συναλλαγές στον δείκτη Kospi την Τετάρτη. Ενεργοποιήθηκε επίσης μηχανισμός διακοπής (circuit breaker) και για τον δείκτη Kosdaq, ο οποίος υποχώρησε περίπου 13%.

Ο Kospi κατέγραφε τελευταία πτώση περίπου 8%, με τα βαριά χαρτιά SK Hynix και Samsung Electronics να σημειώνουν απώλειες άνω του 6% και 9% αντίστοιχα.

Η νοτιοκορεατική αγορά είχε καταγράψει ισχυρή άνοδο πέρυσι, με κέρδη άνω του 75%, συνεχίζοντας ανοδικά και στη νέα χρονιά, με τον Kospi να καταγράφει νέα υψηλά χάρη στις εταιρείες ημιαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν από την ισχυρή ζήτηση για μνήμες.

«Η πτώση του KOSPI μπορεί σε γενικές γραμμές να αποδοθεί στη μεγάλη συγκέντρωση σε μεμονωμένες μετοχές που παρατηρείται στην κορεατική αγορά», δήλωσε η Lorraine Tan, διευθύντρια έρευνας μετοχών Ασίας στη Morningstar.

Σύμφωνα με στοιχεία της Morningstar, οι ηγέτιδες εταιρείες μνήμης Samsung και SK Hynix αποτελούν σχεδόν το 50% του δείκτη.

«Πιστεύουμε ότι η πτώση των τιμών των μετοχών οφείλεται εν μέρει σε κατοχύρωση κερδών μετά από μια ισχυρή άνοδο, σε ένα περιβάλλον αποστροφής ρίσκου, αλλά υποδηλώνει και αυξανόμενη ανησυχία ότι ο ρυθμός υιοθέτησης των data centers τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επιβραδυνθεί λόγω του σημαντικά υψηλότερου ενεργειακού κόστους σε σχέση με τα συμβατικά data centers», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η χρηματιστηριακή αγορά της Νότιας Κορέας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου, γεγονός που σημαίνει ότι γεωπολιτικά σοκ στη Μέση Ανατολή τείνουν να προκαλούν βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, δήλωσε ο Daniel Yoo, στρατηγικός αναλυτής αγορών της Yuanta Securities.

Ως μεγάλος εισαγωγέας πετρελαίου, η οικονομία της Κορέας, που βασίζεται στη μεταποίηση, είναι ευάλωτη στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, η οποία μπορεί να πιέσει τους βιομηχανικούς και εξαγωγικούς κλάδους όταν οι τιμές του αργού εκτινάσσονται.

Ο Yoo τόνισε ότι η πρόσφατη πτώση του Kospi θα πρέπει να εκληφθεί ως διόρθωση μετά από ένα ισχυρό ράλι και όχι ως θεμελιώδης αλλαγή των προοπτικών της αγοράς, προσθέτοντας ότι η σταθερότητα πιθανότατα θα επιστρέψει όταν αποκλιμακωθούν οι τιμές του πετρελαίου.

Οι καθαρές εισαγωγές πετρελαίου της Νότιας Κορέας αντιστοιχούν στο 2,7% του ΑΕΠ της, με τη Nomura να την κατατάσσει μεταξύ των πιο ευάλωτων χωρών σε πιέσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε 3,88%, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 3,96%.

Οι επενδυτές στην περιοχή παρακολουθούν επίσης την ετήσια κοινοβουλευτική συνεδρίαση των Κινέζων αξιωματούχων που ξεκινά αργότερα μέσα στην ημέρα.

Η συνάντηση, γνωστή ως «Two Sessions», περιλαμβάνει ένα συμβουλευτικό συνέδριο που αρχίζει αργότερα, καθώς και το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο που αναμένεται να ανοίξει την Πέμπτη. Ο Κινέζος πρωθυπουργός Li Qiang αναμένεται να ανακοινώσει μια σειρά οικονομικών στόχων στο Κογκρέσο, οι οποίοι είχαν σε μεγάλο βαθμό αποφασιστεί σε συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε πάνω από 2%. Ο Hang Seng Index στο Χονγκ Κονγκ έχασε πάνω από 2,74%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε πτώση 1,61%.

Η εργοστασιακή δραστηριότητα στην Κίνα επιβραδύνθηκε τον Φεβρουάριο, καθώς οι κατασκευαστές ανέστειλαν την παραγωγή και τις αποστολές φορτίων για να γιορτάσουν παρατεταμένες αργίες, σύμφωνα με επίσημη έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Ο επίσημος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) στη μεταποίηση υποχώρησε στο 49 τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την National Bureau of Statistics of China, χαμηλότερα από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για 49,1.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την άνοδό τους, με τα αμερικανικά συμβόλαια αργού να ενισχύονται κατά 0,5% στα 74,93 δολάρια, ενώ το Brent σημείωσε άνοδο 0,95% στα 82,17 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω διεύρυνσης της σύγκρουσης και προσπαθειών του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία έχει κλείσει και προειδοποίησε ότι κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να τη διασχίσει θα αποτελέσει στόχο, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ, εφόσον χρειαστεί.

«Ό,τι κι αν συμβεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΟΗ της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ προς τον ΚΟΣΜΟ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗ ΓΗ — Έρχονται κι άλλες ενέργειες».

Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων αυξήθηκαν. Ο χρυσός spot ενισχύθηκε κατά 1,64% στα 5.170 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι spot σημείωσε άνοδο σχεδόν 3% στα 84,49 δολάρια ανά ουγγιά.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ, οι μετοχές κατέγραψαν ακόμη μία ιδιαίτερα ασταθή συνεδρίαση, καθώς οι ανησυχίες για παρατεταμένη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν κλόνισαν τις αγορές.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 403,51 μονάδες ή 0,83% και έκλεισε στις 48.501,27 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,94% στις 6.816,63 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 1,02% και διαμορφώθηκε στις 22.516,69 μονάδες. Στα χαμηλά της ημέρας, ο S&P 500 κατέγραφε απώλειες 2,5% και ο Nasdaq περίπου 2,7%, ενώ ο Dow είχε υποχωρήσει πάνω από 1.200 μονάδες ή περίπου 2,6%.