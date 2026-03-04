Εργα-άνω-του-1-δισ.-από-το-Υπερταμείο-φέτος

Έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 δισ. ευρώ σχεδιάζει να δημοπρατήσει φέτος η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας – ΕΕΣΥΠ).

Σε αυτά περιλαμβάνονται έργα του ΟΣΕ, της Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι μεγάλοι διαγωνισμοί για τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού και το κυβερνητικό πάρκο Ανδρέας Λεντάκης.

Όπως ανέφεραν χθες σε ενημέρωση του Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, το Υπερταμείο εξελίσσεται σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο για την Ανάπτυξη με ενισχυμένο ρόλο στη χρηματοδότηση και υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων.

Βάσει του επιχειρηματικού του σχεδίου την τριετία 2025 – 2027 τα οργανικά κέρδη θα ανέλθουν σε 1 δισ. και τα μερίσματα που θα αποδοθούν στο Δημόσιο σε 0,7 δισ., ενώ το 2026, όπως προαναφέραμε, αναμένεται να δημοπρατηθούν έργα προϋπολογισμού 1 δισ. από την PPF.

Παράλληλα, μέσα από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (Hellenic Innovation & Infrastructure Fund – HIIF), στόχος είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς της Νέας Οικονομίας την επόμενη τριετία. Η πρώτη επένδυση του HIIF βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, ενώ εξετάζονται τρεις ακόμη επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών.

Στα έργα που εισέρχονται σε φάση διαγωνιστικής διαδικασίας εντός του έτους, μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν:

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εντύπων Ασφαλείας (Ταυτότητες – Διαβατήρια), προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ. Ο ανάδοχος θα αναπτύξει και θα λειτουργεί το σύστημα για 15 έτη, ενώ θα προμηθεύσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα έντυπα για την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων για το ίδιο διάστημα. Ο διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: Α’ φάση: Προεπιλογή φορέων βάσει τεχνικής ικανότητας και χρηματοοικονομικής επάρκειας. Β’ φάση: Τεχνικός διάλογος, οριστικοποίηση προδιαγραφών και προϋπολογισμού και υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Η ενίσχυση της επιχειρησιακής επάρκειας του Λιμενικού Σώματος προβλέπει την προμήθεια δύο πλοίων ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80 μέτρων, προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός θα δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη διαγωνισμοί, για έξι παράκτια περιπολικά πλοία 30 μέτρων, προϋπολογισμού 108 εκατ. και για δέκα καταδιωκτικά περιπολικά σκάφη 18 μέτρων, προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργα που εντάσσονται σε πρόγραμμα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ.

Στο σχεδιασμό του Υπερταμείου για φέτος περιλαμβάνεται επίσης η προκήρυξη, για λογαριασμό του ΟΣΕ, του συστήματος GSM-R καθώς και η αναβάθμιση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Σκα – Οινόη και Σ.Σ. Αλιάρτου. Συνολικά, για λογαριασμό του ΟΣΕ η PPF έχει αναλάβει να ωριμάσει και να προκηρύξει έργα συνολικής αξίας 1,3 δισ. ευρώ.

Μεταξύ των έργων που θα προκηρυχθούν εντός του έτους περιλαμβάνονται η αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα, η ανακατασκευή, αναβάθμιση, αποκατάσταση και ανακαίνιση του Καυταντζόγλειου Σταδίου στη Θεσσαλονίκη, η αναπλήρωση της ακτής Ναυάγιο στη Ζάκυνθο και η αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Κιλκίς.

Η PPF ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή ως αρμόδια για την ωρίμανση, τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και την παρακολούθηση του Έργου «Ανάπτυξη Νησιωτικών Λιμενικών Υποδομών», συνολικού προϋπολογισμού 135 εκατ. ευρώ, για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα έργα καλύπτουν νησιά από διάφορες περιφέρειες, με ιδιαίτερη έμφαση σε απομακρυσμένες και μικρές νησιωτικές περιοχές.

Τα πρώτα έργα που προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν από το PPF για λογαριασμό του ΥΝΑΝΠ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-2027» και αφορούν παρεμβάσεις υψηλής ωριμότητας, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες και αδειοδοτήσεις, με στόχο την άμεση έναρξη υλοποίησης: 1. Επέκταση Λιμένα Λειψών – Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών στη θέση Καβί Λιμένα Λειψών, προϋπολογισμού 5,2 εκατ., 2. Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών και επισκευή – ενίσχυση της θωράκισης του λιμένα Ρεθύμνου – 17,3 εκατ. και 3. Βελτίωση – επέκταση λιμένα Μαύρης Λιμνώνας Σφακίων – 20,2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις υποδομές της χώρας, το Υπερταμείο σκοπεύει εντός του α’ τριμήνου να ξεκινήσει τον διαγωνισμό για την υποπαραχώρηση τμήματος χερσαίας ζώνης του λιμένα Ελευσίνας και βρίσκεται στη φάση 2 του διαγωνισμού για την πώληση της μετοχικής συμμετοχής 51% του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, έχοντας λάβει πέντε προσφορές.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους θα προχωρήσει ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων ως ενιαίο σύνολο.

Η διαδικασία για τη μετεγκατάσταση του καταστήματος κράτησης Φυλακών Κορυδαλλού, έργο προϋπολογισμού 600 εκατ., βρίσκεται στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, ενώ παράλληλα εκπονείται μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση της έκτασης που θα απελευθερωθεί. Στη Β’ φάση βρίσκεται και ο διαγωνισμός για το Κυβερνητικό Πάρκο, προϋπολογισμού 421 εκατ. ευρώ, με την πρόσκληση για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών να αναμένεται εντός του Α’ εξαμήνου 2026.

Η στρατηγική του Υπερταμείου, όπως την περιέγραψαν τα στελέχη του, βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: τον μετασχηματισμό δημόσιων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη υποδομών και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, τις συν-επενδύσεις σε τομείς της Νέας Οικονομίας και την επιτάχυνση έργων εθνικής σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπερταμείο κατέχει το 70% του Pharos – The Greek AI Factory, που ξεκινά τη λειτουργία του τον Απρίλιο 2026 σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη φιλοδοξία να αποτελέσει τον πρώτο οργανωμένο εθνικό κόμβο Τεχνητής Νοημοσύνης. Το Pharos θα έχει τη μορφή accelerator και θα υποστηρίζει περισσότερες από 50 startups AI και περίπου 100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας πρόσβαση σε υπολογιστικές υποδομές, τεχνογνωσία και εξειδικευμένη καθοδήγηση. Στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας, η επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης εφαρμογών ΑΙ και η δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας με διεθνή προσανατολισμό.

ΕΤΑΔ: Η δημόσια περιουσία σε φάση ενεργητικής αξιοποίησης

Στο μεταξύ, η διοίκηση του Υπερταμείου εμφανίστηκε χθες ικανοποιημένη από τις επιδόσεις της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), κάνοντας λόγο για χαρακτηριστικό παράδειγμα μετασχηματισμού. Από έσοδα 37,7 εκατ. ευρώ το 2015, η εταιρεία ξεπέρασε τα 61 εκατ. ευρώ το 2024, με τις προβλέψεις για το 2025 να προσεγγίζουν τα 70 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 20 εκατ. ευρώ.

Το 2025 η ΕΤΑΔ υλοποίησε περίπου 35 διαγωνισμούς μισθώσεων και πέντε διαγωνισμούς πώλησης, ενώ υπεγράφησαν 13 συμβάσεις παραχώρησης σε ΟΤΑ και δρομολογήθηκαν παραχωρήσεις και μισθώσεις εμβληματικών ακινήτων (ΤαεΚβοΝτο, Ακτή Βουλιαγμένης, Ξενία Ουρανούπολης).

Παράλληλα, ξεκίνησε το έργο «Landmark 360°» για την καταγραφή 36.000 εγγραφών ακινήτων, την αποτίμηση 6.500 και την ωρίμανση έως 1.000 ακινήτων. Η ωρίμανση των 1.000 ακινήτων ολοκληρώθηκε και εντός του τρέχοντος έτους θα ακολουθήσει αντίστοιχη διαδικασία για 9.000 ακίνητα.

