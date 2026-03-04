ΗΠΑ:-Αγορά-εργασίας-δύο-ταχυτήτων-τον-Φεβρουάριο

Οι προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ παρουσίασαν καλύτερη εικόνα από το αναμενόμενο Φεβρουάριο, αν και το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργίας θέσεων εργασίας προήλθε από δύο μόνο τομείς, ανέφερε την Τετάρτη το ADP.

Οι εταιρείες πρόσθεσαν εποχικά προσαρμοσμένους 63.000 εργαζομένους κατά τη διάρκεια του μήνα, μια βελτίωση από τους 11.000 που αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω τον Ιανουάριο και καλύτερη από την εκτίμηση του Dow Jones για 48.000, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας.

Αν και το συνολικό αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες, το ζήτημα του εύρους συνέχισε να αποτελεί πρόβλημα για την αγορά εργασίας.

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας, ένας κλάδος που αποτελεί τον κύριο μοχλό δημιουργίας θέσεων εργασίας, πρόσθεσαν 58.000 θέσεις εργασίας για τον μήνα, ηγούμενοι εύκολα όλων των τομέων. Στη συνέχεια, οι κατασκευές συνέβαλαν με 19.000, με τους δύο κλάδους να αντισταθμίζουν τη στάσιμη ανάπτυξη στους περισσότερους άλλους τομείς.

Αντιθέτως, οι επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες κατέγραψαν απώλειες 30.000 θέσεων, ενώ η μεταποίηση συνέχισε την πτωτική της πορεία με απώλεια 5.000 θέσεων, παρά τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να επαναπατρίσει βιομηχανικές θέσεις μέσω των δασμών.

Όσον αφορά τους μισθούς, οι αμοιβές αυξήθηκαν κατά 4,5% για όσους παρέμειναν στις εργασίες τους, παρέμειναν αμετάβλητες από τον Ιανουάριο. Ωστόσο, οι αυξήσεις για όσους άλλαξαν εργασία μειώθηκαν στο 6,3%, σημειώνοντας μείωση 0,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αυτά τα αποτελέσματα μείωσαν το κίνητρο για αλλαγή εργασίας στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που η ADP άρχισε να παρακολουθεί τα στοιχεία.

Η δημοσίευση του ADP προηγείται της έκθεσης της απασχόλησης της Παρασκευής από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Η Wall Street αναμένει αύξηση 50.000 θέσεων εργασίας τον Φεβρουάριο από την έκθεση, η οποία, σε αντίθεση με το ADP, περιλαμβάνει και προσλήψεις από την κυβέρνηση. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι το ποσοστό ανεργίας θα παραμείνει σταθερό στο 4,3%.

Με πληροφορίες από CNBC