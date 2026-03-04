Η ΕΚΤΕΡ αναλαμβάνει την κατασκευή βιοκλιματικού κολυμβητικού συγκροτήματος στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Μελέτη και κατασκευή βιοκλιματικού/ενεργειακά αυτόνομου κολυμβητικού συγκροτήματος Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης».

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό της κοινό ότι στις 3 Μαρτίου 2026, προέβη στην υπογραφή σύμβασης με τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Μελέτη και κατασκευή βιοκλιματικού/ενεργειακά αυτόνομου κολυμβητικού συγκροτήματος Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 24.532.884,79 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.

Με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε.(αμιγώς ή μέσω της συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 187,7εκ. ευρώ.