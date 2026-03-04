Θετικό γύρισμα στις ευρωαγορές – Εξαίρεση η Ισπανία

Καλύτερο το κλίμα σήμερα, Τετάρτη (4/3), στις ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέση Ανατολής.

Παρότι οι ειδήσεις που έρχονται από τη σύγκρουση ΗΠΑ/Ισραήλ και Ιράν συνεχίζουν να είναι ανησυχητικές, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε με κέρδη 0,07% στις 604,96 μονάδες, ενώ και οι υπόλοιποι βασικοί δείκτες κινούνται σε θετικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, στο Λονδίνο ο FTSE κυμαίνεται στις 10.484,89 με οριακά κέρδη 0,01%, στο Παρίσι ο CAC «παίζει» στις 8.124,47 μα άνοδο 0,25% και στο Βερολίνο ο DAX ενισχύεται κατά 0,47% στις 23.865 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΟΒ κινείται στις 44.502,50 με κέρδη 0,08%, ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ «παίζει» στις 16.941,39 με απώλειες 0,71%, καθώς οι traders έχουν επηρεαστεί από την κόντρα Τραμπ – Σάντσεθ, η οποία κλιμακώθηκε μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Να σημειωθεί ότι το θετικό άνοιγμα στην Ευρώπη την Τετάρτη έρχεται ενώ οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δυτικές χώρες να προσπαθούν να οργανώσουν πτήσεις εκκένωσης για τους πολίτες τους στην περιοχή.

Στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε πτώση άνω του 12% πριν περιορίσει μέρος των απωλειών του, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν το βράδυ της Τρίτης, έπειτα από μια ασταθή συνεδρίαση για τη Wall Street.

Στα επιχειρηματικά νέα, ανακοινώσεις αποτελεσμάτων αναμένονται σήμερα από τις εταιρείες Adidas, Dassault Aviation, Continental, Uniper και Moncler.

Στα μακροοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνονται τα τελευταία δεδομένα για την ανεργία στην ΕΕ.