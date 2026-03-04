Θεόδωρος-Λιβάνιος-ψήφο-αποδήμων:-Εμπιστευτείτε-τον-κάθε-Έλληνα-που-ζει-το-εξωτερικό

« Η επιστολική ψήφος μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια, με αξιοπιστία και ενισχύει την συμμετοχή. Η περιφέρεια Αποδήμων εξασφαλίζει την αυθεντική εκπροσώπηση και την γνήσια διακριτή φωνή των Ελλήνων του εξωτερικού στην Βουλή», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κλείνοντας την διήμερη συζήτηση του νομοσχέδιου για τον «Ορισμό εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές» στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός, κάνοντας μια αναδρομή είπε ότι κλείνει μια εκκρεμότητα που απορρέει για την ψήφο των Αποδήμων από το Σύνταγμα του 1975, αλλά ποτέ, για διάφορους λόγους, δεν υπήρξε ο εκτελεστικός νόμος. Για τις νομοθετικές προσπάθειες που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, ο κ. Λιβάνιος είπε πως έγιναν πολλές διαδοχικές προσπάθειες, αλλά πλέον οι καιροί είναι ώριμοι για να κάνουμε αυτό το βήμα και για το εκλέγειν και για το εκλέγεσθαι των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό.

Ο κ. Λιβάνιος απευθυνόμενος στην Αντιπολίτευση είπε «δεν σας ζητάω να εμπιστευτείτε την Κυβέρνηση, δεν είναι αυτός ο ρόλος σας και ο ελληνικός λαός δεν σας το ζητάει. Σας ζητάμε, όμως, να εμπιστευτείτε τον κάθε Έλληνα που ζεις το εξωτερικό, είτε είναι διασποράς ή της μετανάστευσης μετά την κρίση. Ψηφίσετε και την επιστολική ψήφο και την Περιφέρεια Αποδήμων και να μην αφήσετε αυτή να δημιουργηθεί μετά το 2031».

Ο υπουργός επισήμανε ότι με τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν υιοθετηθεί της μετάδοσης των αποτελεσμάτων έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Διευκρίνισε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών δεν τα βγάζει το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά τα Πρωτοδικεία της χώρας. Η εταιρεία που χρησιμοποιείται και είναι η ίδια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που κάνει είναι να μεταδίδει το βράδυ των εκλογών τα αποτελέσματα για την ενημερώσει των πολιτών, δεν βγάζει κανένα αποτελέσματα.

Επί του νομοσχεδίου, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι η επεξεργασία του έγινε σε τρείς συνεδριάσεις της Διακομματικής επιτροπής και ήταν επί των διατάξεών τους και όχι μια γενική συζήτηση. Και υπήρξαν και αλλαγές.

Για την επιλογή της ενιαίας τριεδρικής περιφέρειας των Αποδήμων Ελλήνων διευκρίνισε ότι είναι η καλύτερη επιλογή για να μην έχουμε μια μονοκομματική αντιπροσώπευση όπως εάν δημιουργηθούν ισάριθμες μονεδρικές. Ο υπουργός, διευκρίνισε και πάλι ότι η δημιουργία της ειδικής αυτής περιφέρειας δεν απαγορεύει σε όσα κόμματα θέλουν να προσθέσουν και άλλους υποψήφιους από τον Απόδημο σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας τους.

Προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί και πάλι η διακομματική επιτροπή στο Υπουργείο για τις Αιτήσεις εγγραφής, για το πως θα πρέπει να υπάρξει μια θεσμική επικοινωνία της Ελληνικής Δημοκρατίας με τους απόδημους και τις πρώτες λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση της επιστολικής ψήφου.

Για την απογραφή του ελληνισμού της Ομογένειας ανέφερε πως αυτή δεν είναι εφικτή, αλλά με τις αιτήσεις θα έχουμε μια τάξη μεγέθους. Αναφορικά με το όριο προεκλογικών δαπανών είπε ότι ακριβώς αυτό τίθεται για να μην έχουμε εκατομμυριούχους υποψήφιους και ανέρχεται στο τριπλάσιο επειδή είναι εύλογο.

Για τον σταυρό προτίμησης που προτείνεται, παρατήρησε πως αυτός αποτελεί εχέγγυο λογοδοσίας και μέριμνα του Απόδημου Βουλευτή που θα εκλεγεί να προωθεί τα αιτήματά τους μέσα στην Βουλή των Ελλήνων, όχι το αντίθετο.

Ο κ. Λιβάνιος, σημείωσε ότι με τις νομοθετικές βελτιώσεις που έγιναν ικανοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις που έγιναν από τον Συνήγορο του Πολίτη και θα υπάρξει μέριμνα διασφάλισης και για τον εναλλακτικό τρόπο εγγραφής στους καταλόγους, καθώς δεν θέλουμε να αποκλειστούν εκείνοι που δεν έχουν κωδικούς taxisnet γιατί αυτό θα επαναφέρει τα προβλήματα των ορίων που υπήρχαν.

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε ότι η διαφορά με το 2024 όταν έγιναν οι αλλαγές της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές είναι ότι «τώρα έχουμε εφαρμοστικά αποτελέσματα, καθώς όλοι διαπιστώσαμε πως λειτούργησε. Η εμπειρία μας έδειξε ότι η επιστολική ψήφος μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια, με αξιοπιστία και ενισχύει την συμμετοχή»

Αυτή την ώρα διεξάγεται η ονομαστική ψηφοφορία.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

