Ισραήλ:-Η-ζημιά-στην-οικονομία-από-τον-πόλεμο-με-το-Ιράν-θα-μπορούσε-να-ξεπεράσει-τα-2,9-δισεκ.-δολάρια-την-εβδομάδα

Η ζημιά στην οικονομία του Ισραήλ από τον αεροπορικό πόλεμο με το Ιράν θα μπορούσε να φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια σέκελ (2,93 δισεκατομμύρια δολάρια) την εβδομάδα, δήλωσε το υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες «κόκκινους» περιορισμούς της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ, οι οποίοι περιορίζουν τα ταξίδια στην εργασία και το κλείσιμο σχολείων, μαζί με τις κλήσεις στις εφεδρείες, η οικονομική ζημία εκτιμάται σε 9,4 δισεκατομμύρια σέκελ.

Με πληροφορίες από Reuters

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής