Ισχυρή ανοδική αντίδραση στο Χρηματιστήριο: Alpha Bank πρωταθλήτρια με +8,72% — Ο ΔΤΡ «ανασαίνει» με κέρδη 6,80%

Ισχυρή ανοδική αντίδραση επέδειξε η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, ανακτώντας σημαντικό έδαφος μετά το βίαιο διήμερο sell-off που είχε οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη (ΓΔ) σε απώλειες άνω του 10% αθροιστικά. Ο ΓΔ έκλεισε στις 2.160,80 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 86,38 μονάδων, ήτοι άνοδο +4,16%, ανακτώντας μεγάλο μέρος από το χαμένο έδαφος. Το ημερήσιο εύρος διαμορφώθηκε μεταξύ 2.130 και 2.190 μονάδων περίπου, με την αγορά να ξεκινά δειλά και να επιταχύνει σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο τζίρος ανήλθε στα 407,01 εκατ. ευρώ, επίπεδο που αντικατοπτρίζει ικανοποιητική συμμετοχή και επιστροφή αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Ο τραπεζικός κλάδος ηγείται — Alpha Bank η μεγάλη νικήτρια

Πρωταθλήτρια της ανόδου αναδείχθηκε η Alpha Bank (ΑΛΦΑ), η οποία έκλεισε στα 3,49 ευρώ σημειώνοντας εντυπωσιακά κέρδη +8,72%. Η μετοχή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με ημερήσιο όγκο που άγγιξε τα 15,2 εκατ. τεμάχια. Ακολούθησε η Eurobank (ΕΥΡΩΒ) με κέρδη +7,77% στα 3,676 ευρώ και εντυπωσιακό όγκο 14,28 εκατ. τεμαχίων. Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) ενισχύθηκε +6,51% στα 13,26 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ) κέρδισε +5,04% στα 7,46 ευρώ.

Εκτός τραπεζικού κλάδου, αξιοσημείωτη ήταν η άνοδος της Βιοχάλκο (BOCHGR) στο +6,73% (9,20 ευρώ), της Βιόπαπ (BIO) στο +6,86% (14,96 ευρώ), του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) στο +6,24% (10,73 ευρώ) και της Cenergy (CENER) στο +5,58% (20,80 ευρώ). Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΓΕΚΤΕΡΝΑ) ανέκαμψε +5,52% στα 34,04 ευρώ, ενώ η Metlen (MTLN) κέρδισε +4,80% στα 34,96 ευρώ. Αντίθετα, εκτός ανοδικού κλίματος κινήθηκαν η ΕΛΠΕ (-1,11%) και η ΜΟΗ (-0,75%), δύο τίτλοι ενεργειακοί που είχαν αντισταθμίσει μέρος των απωλειών κατά το προηγούμενο διήμερο.

Εικόνα δεικτών — Ισχυρή παγκλαδική ανάκαμψη

Ο FTSE Large Cap (FTSE 25) — ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης — έκλεισε στις 5.510,73 μονάδες, με κέρδη +240,88 μονάδων (+4,57%). Ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) ηγήθηκε του αποτελέσματος και έκλεισε στις 2.421,44 μονάδες, με άνοδο +154,27 μονάδων (+6,80%). Ο δείκτης FTSE_FS ενισχύθηκε επίσης κατά +6,78% στις 11.322,49 μονάδες. Ο FTSEA κέρδισε +4,64% στις 1.297,73 μονάδες, ενώ ο ATHEX ESG σημείωσε άνοδο +4,29% στις 2.563,13 μονάδες. Παρά τον εντυπωσιακό ρυθμό ανάκαμψης, η αγορά δεν έχει ακόμη αναπληρώσει πλήρως τις απώλειες του διημέρου.

Τεχνική εικόνα

Η σημερινή ανοδική αντίδραση +4,16% έχει ιδιαίτερη τεχνική σημασία, καθώς ο Γενικός Δείκτης είχε υποστεί βαρύτατες απώλειες τις προηγούμενες δύο συνεδριάσεις — αθροιστικά της τάξης του -10% περίπου. Η αγορά ανακόπηκε ακριβώς κοντά στον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, που εκτιμάται στις 2.050 μονάδες, σε ένα τυπικό σχήμα τεχνικής στήριξης. Το γεγονός ότι δεν σπάστηκε καθοριστικά αυτό το επίπεδο, ακόμα και στο χαμηλό ημέρας της 3ης Μαρτίου (2.064,30 μονάδες), αποτελεί θετικό τεχνικό σήμα που ερμηνεύτηκε ως σήμα επαναγοράς από τεχνικά προσανατολισμένους επενδυτές.

Με το σημερινό κλείσιμο στις 2.160,80 μονάδες, ο ΓΔ βρίσκεται ξανά πάνω από τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τη ζώνη συσσώρευσης των 2.130-2.160 μονάδων. Κρίσιμη αντίσταση τοποθετείται τώρα στη ζώνη των 2.200 μονάδων, εκεί όπου ο δείκτης είχε σπάσει καθοδικά στην αρχή του sell-off. Εφόσον σταθεροποιηθεί πάνω από τις 2.160 μονάδες και οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν επιδεινωθούν, εκτιμάται ότι η επόμενη αντίσταση βρίσκεται στις 2.200-2.220 μονάδες. Η αντίθετη περίπτωση επανόδου σε πιεστικό κλίμα θα επανεξέταζε πρώτα τις 2.100 μονάδες ως στήριγμα, και εν συνεχεία το επίπεδο του ΚΜΟ200.

Ο Σχετικός Δείκτης Ισχύος (RSI 14) αναμένεται να αναρριχηθεί σε επίπεδα άνω του 50 μετά τη σημερινή ανάκαμψη, από υπερπουλημένα επίπεδα κοντά στο 30 που είχε αγγίξει κατά το διήμερο πτώσης. Η ταχύτητα της ανόδου, σε συνδυασμό με τον αυξημένο τζίρο (407,01 εκατ. €), υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για ελαφρά τεχνική αναπήδηση αλλά για οργανωμένη αγοραστική παρέμβαση. Ωστόσο, απαιτείται επιβεβαίωση σε δεύτερη-τρίτη ανοδική συνεδρίαση για να αξιολογηθεί η ανάκαμψη ως εμπεδωμένη τάση.

Σε επίπεδο ΔΤΡ, ο τραπεζικός δείκτης στις 2.421,44 μονάδες παραμένει σε αρνητικό έδαφος για το 2026, καθώς το προ sell-off επίπεδό του ξεπερνούσε τις 2.600 μονάδες. Τεχνική αντίσταση για τον ΔΤΡ εντοπίζεται στις 2.500 μονάδες, με κρίσιμο υποστήριγμα στις 2.250 μονάδες. Στις τραπεζικές μετοχές, η πλήρης ανάκτηση των χαμένων εδαφών θα απαιτήσει σταθεροποίηση του γεωπολιτικού τοπίου και νέες θετικές θεμελιώδεις αφορμές.

Διεθνές φόντο — Τεχνική αντίδραση σε Ευρώπη και Wall Street

Στις ευρωπαϊκές αγορές, η Τετάρτη χαρακτηρίστηκε από γενική τεχνική ανάκαμψη μετά δύο βαριές συνεδριάσεις. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά +0,57% και διαμορφώθηκε στις 607,89 μονάδες. Ο Euro Stoxx 50 κέρδισε +0,50% στις 5.800,81 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο +0,48% στις 23.905,53 μονάδες. Η ανάκαμψη στις ευρωαγορές αποδίδεται σε συνδυασμό δύο παραγόντων: αφενός στην υπερπουλημένη τεχνική εικόνα και τις ευκαιρίες αποτίμησης που δημιούργησε η κατάρρευση, αφετέρου σε δηλώσεις Τραμπ για παροχή αμερικανικής στρατιωτικής συνοδείας σε τάνκερ μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Στη Wall Street, το κλίμα παραμένει ευαίσθητο. Ο S&P 500 είχε κλείσει τη Δευτέρα 3/3 με μεικτή εικόνα, αφού ενδοσυνεδριακά έφτασε σε απώλειες έως 2,5% πριν περιορίσει τις ζημίες. Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του κλίματος έπαιξαν δύο εξελίξεις: οι δηλώσεις Τραμπ για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και δημοσίευμα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που αναφέρει ότι Ιρανοί αξιωματούχοι ζητούν κανάλια επικοινωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Σε κάθε περίπτωση, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή: οι αγορές futures προεξοφλούν πλέον την πρώτη μείωση των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο (αντί του Ιουλίου που ήταν πριν την κρίση), λόγω των ανοδικών πιέσεων στην ενέργεια που αναμένεται να αυξήσουν τον πληθωρισμό.

Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2%, χωρίς σαφή σήματα άμεσης κίνησης. Ωστόσο, η απροσδόκητη επιτάχυνση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης στο 1,9% τον Φεβρουάριο — υπό τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις — σε συνδυασμό με το ενεργειακό σοκ, δημιουργεί πολύπλοκο μακροοικονομικό σκηνικό. Κορυφαία στιγμή για την ελληνική αγορά η επικείμενη ανακοίνωση της αξιολόγησης της DBRS (Παρασκευή 6 Μαρτίου) και της Moody’s (13 Μαρτίου), οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν θετικό καταλύτη.

Γνώμες ειδικών

Ο Νάσος Κουμέττης της Hellenic Asset Management επισήμανε ότι κρίσιμο τεχνικό στήριγμα για τον ΓΔ αποτελεί η ζώνη των 2.050 μονάδων, στο επίπεδο του κινητού μέσου 200 ημερών. Παρατήρησε ότι η αγορά δεν παραβίασε καθοριστικά αυτό το επίπεδο, γεγονός που μαζί με το αρνητικό κλίμα στις ευρωαγορές και τη Wall Street, οδήγησε σε σχήμα «πωλώ στην πρώτη αδυναμία», αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ταχείας ανάκαμψης σε περίπτωση αποκλιμάκωσης.

Αναλυτές που παρακολουθούν το ΧΑ τόνισαν ότι το βασικό ζητούμενο παραμένει η διάρκεια και η ένταση των πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Ένα παρατεταμένο μέτωπο, ιδίως αν οδηγήσει σε χρόνια διαταραχή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα μέσω ανόδου των τιμών ενέργειας και πληθωριστικών πιέσεων. Παράλληλα, εκφράστηκε η άποψη ότι η πρόσφατη διόρθωση έχει βελτιώσει τις αποτιμήσεις και δημιουργεί ευκαιρίες για αντίδραση — εφόσον σταθεροποιηθούν οι γεωπολιτικές συνθήκες.

Ο Jeff Kilburg της KKM Financial χαρακτήρισε την αντίδραση των αγορών futures στην κρίση «υπερβολική», αξιολογώντας τα επίπεδα του S&P 500 κοντά στα χαμηλά ως ευκαιρία αγοράς. Ταυτόχρονα, η Goldman Sachs αναθεώρησε ανοδικά κατά 10 δολάρια ανά βαρέλι την πρόβλεψή της για το αργό Brent το δεύτερο τρίμηνο — σε 76 δολάρια — υποθέτοντας μικρής διάρκειας διαταραχή στα Στενά πριν από σταδιακή κανονικοποίηση. Η AXIA — Alpha Finance, από την πλευρά της, παραμένει θετική για την ελληνική αγορά μεσομακροπρόθεσμα, υπενθυμίζοντας τον πολυετή ενάρετο κύκλο στον οποίο έχει εισέλθει, με εκτιμώμενη θετική απόδοση 10%-20% για το σύνολο του 2026 — αν και οι εξωγενείς γεωπολιτικοί κίνδυνοι αποτελούν τη βασική απειλή.