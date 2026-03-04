Κοινή-επιστολή-Φάμελλου-Χαρίτση-στον-πρωθυπουργό-για-σύγκληση-του-Συμβουλίου-Πολιτικών-Αρχηγών

Κοινή επιστολή προς τον πρωθυπουργό, απέστειλαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, με την οποία καλούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Για το ίδιο θέμα ενημέρωσαν με επιστολή τους τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους «η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργεί σοβαρά δεδομένα για τη διεθνή σταθερότητα και επηρεάζει ευθέως τα ελληνικά συμφέροντα. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η Ελλάδα οφείλει να λειτουργεί ως παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο».

Οι δύο πρόεδροι θεωρούν απαραίτητη τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών προκειμένου να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και χάραξη της εθνικής γραμμής».

