Κουτσούμπας:-Δύο-drones-που-αναχαιτίστηκαν-στην-Κύπρο-είχαν-στόχο-τη-Σούδα

«Δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας», ισχυρίστηκε ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσουμπας, σε διάλογο που είχε με δημοσιογράφους στη Βουλή, μετά την ομιλία του.

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο κ. Κουτσούμπας απάντησε πως δεν πρόκειται για εκτίμηση, αλλά ότι είναι σε θέση να το γνωρίζει.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα μας μετατρέπεται σε στόχο», ανέφερε επίσης ο κ. Κουτσούμπας.

- sofokleous10.gr

