Κουτσούμπας-στη-Βουλή:-«Καταδικάζουμε-την-γκανγκστερική-επίθεση-των-ΗΠΑ-και-Ισραήλ-στο-Ιράν»

«Ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής δεν γίνεται να μην ξεκινησουμε καταδικάζοντας αυτη την γκακγστερική, εγκληματική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν που έχει οδηγήσει σε ανάφλεξη σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό του Ιράν, του Λιβάνου, όλους τους λαούς της περιοχής που είναι θύματα της ιμπεριλιαστικής βαρβαρότητας. Στις συνθήκες που διαμορφώνονται, δεν χωράει κανένας εφησυχασμός», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην παντοτινή απαίτηση του Κόμματος για απομάκρυνση των αμερικανικών βάσεων:

«Αυτές τις κρίσιμες ώρες κανείς δεν μπορεί να παριστάνει πως δεν καταλαβαίνει. Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ραγδαία κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης που μαίνεται παντου στον κόσμο. Μπορεί να οδηγηθεί σε θρυαλλίδα γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Δεν είναι η ώρα της αναμονής για το πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βλέπουμε πολύ καλά πως εξελίσσονται και κανείς δεν μένει έξω από τις συνέπειες.

Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Αυτό το σύνθημα σημαίνει να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις που αποτελούν ορμητήρια για να μακελεύονται οι λαοί και είναι και μαγνήτες αντιποίνων.

Να επιστρεψει η φρεγατα Υδρα που ειναι στην Ερυθρά θάλασσα, να επιστρέψουν τα πατριοτ, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη για αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Γαζα.

Η ελληνική κυβερνηση ανακοίνωσε και αποστολή άλλων 2 φρεγατών και 4 πολεμικών αεροσκαφών κλιμακώνοντας βήμα το βήμα τη συμεμτοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου.

Και μην μας λέτε ότι το κάνετε για την υπεράσπιση της Κύπρου. Ο ρόλος των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων θα είναι η φύλαξη των βρετανικών βάσεων και των υπόλοιπων ΝΑΤΟΙΚΩΝ εγκαταστάσεων, των δυνάμεων που έχουν την ευθύνη για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει τους ρόλους που προειδοποιουσε το ΚΚΕ για τους κινδύνους εμπλοκής της χώρας.

Έστω και τώρα απαιτούμε την κυβέρνηση να καταγγείλει την συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις αμερικανικές βάσεις. Η κυβερνηση της ΝΔ είναι έκθετη…

Δεν πρόλαβε να ψελλίσει ούτε μία λέξη …την ώρα που συνέβαιναν αυτά ο Μητσοτάκης και το υπουργείο εξωτερικών μιλούσαν για την ανάγκη ελέγχου του πυρηνικού συστήματος του Ιράν.

Όσο η κυβερνηση με την ανοχή και των άλλων κομμάτων εξακολουθεί να παρέχει βάσεις…να αναπαράγει τα προσχήματα ΗΠΑ και Ισραήλ τόσο ο κίνδυνος και ο ελληνικός λαός. Απαιτείται τώρα ξεσηκωμός. Ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών δεν είναι πόλεμος του ελληνικού λαού.

Το ΚΚΕ θα είναι μπροστά. Αυτά θα έπρεπε να συζητάμε στην Βουλή, όχι σε κα’ ιδίαν συζητήσεις και πίσω από κλειστές πόρτες σε συμβούλια.»

