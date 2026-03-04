«Κύπρο και όχι Τουρκία στόχευε ο πύραυλος της Τεχεράνης» – Πάνω από 1.000 οι νεκροί στο Ιράν

Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», τόνισε ο Τούρκος αξιωματούχος.

Η Άγκυρα «δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου» που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και αναχαιτίσθηκε και καταρρίφθηκε από νατοϊκά αντιαεροπορικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε τούρκος αξιωματούχος. «Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», πρόσθεσε ο Τούρκος αξιωματούχος που δεν κατονομάσθηκε.

Χέγκσεθ: Νεκρός ο «εγκέφαλος» του σχεδίου δολοφονίας Τραμπ – Το Ιράν είναι τελειωμένο

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί. Η Άγκυρα τόνισε ότι «Κάθε εχθρική ενέργεια θα λάβει την προσήκουσα απάντηση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η διαβούλευση και η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους μας θα συνεχισθούν καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας», όπως ανέφερε ο διευθυντής επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν.

«Επαναλαμβάνουμε την προειδοποίησή μας προς όλες τις πλευρές: οφείλουν να απόσχουν από κάθε ενέργεια που δύναται να αυξήσει την ένταση στην περιοχή» πρόσθεσε. Παράλληλα, το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna έκανε σήμερα λόγο για 1.045 θανάτους, αμάχων και στρατιωτών, από την έναρξη το Σάββατο της εκστρατείας βομβαρδισμών που έχουν εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Κατά τη στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιήθηκε από την εγκληματική Αμερική και το σφετεριστικό ισραηλινό καθεστώς εναντίον της ισλαμικής μας πατρίδας, 1.045 αγαπημένοι στρατιώτες και άμαχοί μας» σκοτώθηκαν, έγραψε το Irna, επικαλούμενο ανακοίνωση του Ινστιτούτου Μαρτύρων και Παλαιών Μαχητών. Το Υπουργείο Οικονομικών του Ισραήλ αναφέρει ότι η ζημιά στην οικονομία της χώρας από τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσε να φτάσει τα 9 δισ. σέκελ (2,9 δισ. δολάρια) την εβδομάδα.