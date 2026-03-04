Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι παρούσα όπου την καλεί το εθνικό καθήκον – Αμυντική η αποστολή μας στην Κύπρο

Για την κρίση στη Μέση Ανατολή μίλησε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συζήτησης για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, τονίζοντας πως η γίνονται προσπάθειες για τον επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών και σημειώνονται πως η Ελλάδα βρίσκεται ειρηνικά στο πλευρό της Κύπρου.

Αρχικά ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως: «Πρόκειται για γεγονότα μεγάλης έκτασης και μεγάλης έντασης, τα οποία προκαλούν απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες, επιβεβαιώνοντας δυστυχώς την εκτίμηση ότι ο χάρτης των παγκόσμιων γεωπολιτικών συσχετισμών διαρκώς μεταβάλλεται και η μόνη βεβαιότητα είναι η διεθνής αβεβαιότητα.

Σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο τοπίο η θέση της πατρίδας μας είναι σαφής: υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Επίσης, η επόμενη ημέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και την αυτοδιάθεση αυτού του λαού ο οποίος καταπιέζεται εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα με τον πυρηνικό του έλεγχοι και του πυρηνικού και του βαλλιστικού του προγράμματος ώστε να πάψει το Ιράν να αποτελεί μια διαρκή απειλή για την περιφερειακή και τη διεθνή ειρήνη».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η Ελλάδα τέθηκε από την πρώτη στιγμή «και σε διπλωματική και σε αμυντική ετοιμότητα. Στο υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποιήθηκε η μονάδα διαχείρισης κρίσεων, εγκαταστάθηκαν πολλαπλές γραμμές επικοινωνίες σε όλα τα εμπλεκόμενα κράτη, και είναι δυστυχώς πολλά, δημιουργήθηκαν πλατφόρμες σε όλα τα κράτη για δηλώσεις επαναπατρισμού και μάλιστα υπάρξει και ένα ειδικό σχέδιο. Μόλις αυτό καταστεί εφικτό, μόλις η ασφάλεια των πτήσεων μπορεί να εξασφαλιστεί και ανοίξουν οι εναέριοι χώροι, να υπάρχει οργανωμένη επιστροφή όσων το επιθυμούν με ευθύνη της πολιτείας. Ήδη, έχουν γίνει κάποιοι στοχευμένοι επαναπατρισμοί, όπως η ομάδα νέων του Άρη, μια ομάδα συμπολιτών μας που εκκενώθηκε από τη Βηθλεέμ και βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα μας. Αντίστοιχες κινήσεις θα γίνουν και τις επόμενες ημέρες».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους Έλληνες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να δείξουν «υπομονή και κατανόηση, να φροντίσουν πρώτα και πάνω απ΄όλα για την προσωπική τους ασφάλεια και να γνωρίζουν ότι η ελληνική πολιτεία θα μεριμνήσει το συντομότερο δυνατόν, όταν αυτό καταστεί εφικτό, όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα μας».

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η προσοχή της Ελλάδας είναι και στην Κύπρο «που αποτελεί τον βραχίωνα του ελληνισμού και δυστυχώς βρίσκεται πιο κοντά από την Ελλάδα στην εμπόλεμη ζώνη. Ύστερα από επικοινωνία μου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας η ελληνική πολιτεία έστειλε το καμάρι του ελληνικού στόλου, την φρεγάτα ‘’Κίμων’’, τη φρεγάτα ‘’Ψαρά’’ και 4 αεροσκάφη F-16. Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον.

Και θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού. Η αποστολή μας αυτή είναι αμυντική και ειρηνική, γίνεται με βάση τη διμερή και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και με έναν στόχο μόνο: να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου. Και αυτό καταδεικνύει και στην πράξη την ενδυνάμωση της χώρας μας και ειδικά των ενόπλων δυνάμεών μας τα τελευταία χρόνια αλλά και τη διπλωματική μας εμβέλεια. Η Ελλάδα πρώτη έσπευσε να συνδράμει την Κύπρο. Η απειλή κατά της Κύπρου είναι απειλή εδάφους της ΕΕ. Ακολούθησε και η Γαλλία, ενδεχομένως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο».

Δεν φαίνεται για την ώρα πως θα υπάρξουν μαζικές μεταναστευτικές ροές προς τη Δύση, είπε επίσης ο κ. Μητσοτάκης, αλλά σημείωσε πως «η πατρίδα μας είναι προετοιμασμένη».

Για τις επιπτώσεις του πολέμου, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως επηρεάζουν «και τη διεθνή οικονομία, τα ομόλογα, τις τιμές ενέργειες που κινούνται ανοδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, για αυτό και τα αρμόδια υπουργείο είναι έτοιμα, εφόσον χρειαστεί να επαναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους και ήδη εξετάζουμε προληπτικά μέτρα ώστε να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι όποιες αρνητικές συνέπειες από την κρίση στην οικονομία. Τις αυξήσεις στα καύσιμα θα πρέπει να τις θεωρούμε δεδομένες. Αν απαιτηθεί, θα ληφθούν και ειδικά μέτρα για τον έλεγχο ενδεχόμενων ανατιμήσεων».

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση «να αντιληφθούν πως είναι καιρός τα μικρά και τα κομματικά να υποχωρούν επιτέλους μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά. Και η αντιπολιτευτική εσωστρέφεια να δώσει τώρα τη θέση της σε μια ευρύτερη οπτική και η συναίνεση που ενώνει να επικρατήσει έναντι των συνθημάτων που διχάζουν. Ας τα σκεφτούν όλα αυτά οι επαγγελματίες ανησυχούντες πότε για την υπεύθυνη θέση της χώρας, πότε για το διεθνές δίκαιο και ας αντιληφθούν πως η εξωτερική και αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά με εθνικά κριτήρια. Το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να επιστρατεύεται για να δικαιολογεί κρεμάλες δικτατορικών καθεστώτων ούτε όμως να ακούγονται και θέσεις που ενισχύουν μια γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή».

«Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει νικητές, παράγει μόνο αστάθεια, ανθρωπιστικές κρίσεις και αλυσιδωτές συνέπειες που φτάνουν μέχρι την Ευρώπη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Από το περασμένο Σάββατο επικοινώνησα με όλους τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής μεταφέροντας μήνυμα αποκλιμάκωσης. Ζήτησαν προσοχή στην κατάσταση του Λιβάνου. Είναι λογικό το Ισραήλ να επιχειρήσει να αντιδράσει σε απρόκλητες προκλήσεις από τη Χεζμπολάχ αλλά εξίσου απαράδεκτη θα ήταν μια χερσαία επιχείρηση δίνοντας δικαιολογίες στη Χεζμπολάχ. Να μην ανοίξει ακόμα ένα μέτωπο», σημείωσε.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.