Μπέσεντ:-Η-αγορά-πετρελαίου-είναι-επαρκώς-εφοδιασμένη-εν-μέσω-πολέμου-με-το-Ιράν

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι αγορές αργού πετρελαίου είναι επαρκώς εφοδιασμένες εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να προβούν σε μια σειρά πρόσθετων ανακοινώσεων σχετικά με το θέμα.

«Οι αγορές αργού πετρελαίου είναι πολύ επαρκώς εφοδιασμένες. Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια στα νερά μακριά από τον Κόλπο. Αλλά το πιο σημαντικό, έχουμε μια σειρά ανακοινώσεων που θα κάνουμε», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο CNBC.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περίπου 1% την Τετάρτη, καθώς οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν διέκοψαν τον εφοδιασμό στη Μέση Ανατολή, αλλά ο ρυθμός των κερδών επιβραδύνθηκε από προηγούμενες συνεδριάσεις, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα μπορούσε να συνοδεύσει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Προστασία στο θαλάσσιο εμπόριο με διαταγή Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης την Τρίτη ότι διέταξε την Υπηρεσία Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (US International Development Finance Corporation) να παρέχει ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και οικονομικές εγγυήσεις για το θαλάσσιο εμπόριο στον Κόλπο.

«Επομένως, η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόκειται να παρέμβει και, όταν είναι σκόπιμο και εφόσον χρειαστεί, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα παρέχει ασφαλή διέλευση μέσω των στενών για τα πετρελαιοφόρα», δήλωσε ο Μπέσεντ.

- Reuters

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής