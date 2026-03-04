Μπέσεντ:-Οι-δασμοί-15%-σε-ισχύ-κάποια-στιγμή-εντός-εβδομάδας

«Πιστεύω ακράδαντα ότι οι δασμοί θα επανέλθουν στους παλιούς τους όρους εντός πέντε μηνών», επεσήμανε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών.

Οι παγκόσμιοι δασμοί 15% που ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα εφαρμοστούν κάποια στιγμή αυτή την εβδομάδα διεμήνυσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Ο Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Squawk Box» του CNBC, προέβλεψε επίσης ότι οι δασμοί των ΗΠΑ σύντομα θα επιστρέψουν ουσιαστικά στο σημείο που βρίσκονταν πριν το Ανώτατο Δικαστήριο καταργήσει το μεγαλύτερο μέρος τους.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι οι δασμοί θα επανέλθουν στους παλιούς τους όρους εντός πέντε μηνών», δήλωσε ο Μπέσεντ.