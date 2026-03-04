ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% το επιτόκιο των ετήσιων εντόκων – Αντλήθηκαν 500 εκατ.

Mε μειωμένο επιτόκιο πρόκειται να γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ετήσιας διάρκειας.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), στη σημερινή (4 Μαρτίου 2026) δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,97%, έναντι 2,03% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία του Δεκεμβρίου.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 967 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,42 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (400 εκατ. ευρώ), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Αντλήθηκαν, δηλαδή, 500 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: