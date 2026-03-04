Οι-εκτοξεύσεις-πυραύλων-από-το-Ιράν-μειώθηκαν-κατά-86%,-λέει-ο-στρατηγός-Κέιν

Ο αρχηγός του Αμερικανικου Γενικού Επιτελείου Στρατού στρατηγός Νταν Κέιν δήλωσε σήμερα ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων του Ιράν έχουν μειωθεί απότομα από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στη χώρα, κάνοντας λόγο για «σταθερή πρόοδο» των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

«Από σήμερα το πρωί, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σημειώνει σταθερή πρόοδο. Οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν έχουν μειωθεί κατά 86% από την πρώτη ημέρα των μαχών», δήλωσε ο Κέιν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο. Πρόσθεσε ότι η μείωση έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες ώρες.

Υπάρχει «μόνο τις τελευταίες 24 ώρες παρατηρείται μείωση 23% και οι βολές τους από μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι μειωμένες κατά 73%», πρόσθεσε ο Κέιν.

Ανέφερε επίσης ότι η μείωση της δραστηριότητας των πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών επέτρεψε στις αμερικανικές δυνάμεις να διευρύνουν το επιχειρησιακό τους πλεονέκτημα

Εδραίωση της αεροπορικής υπεροχής της CENTCOM

«Αυτή η πρόοδος επέτρεψε στην CENTCOM να εδραιώσει την αεροπορική της υπεροχή σε όλη τη νότια πλευρά της ιρανικής ακτής και να διεισδύσει στην άμυνά τους με συντριπτική ακρίβεια και δύναμη πυρός».

Τα στατιστικά στοιχεία έρχονται μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πολεμική αεροπορία και το ναυτικό του Ιράν έχουν «χτυπηθεί».

