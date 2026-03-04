Ο-Ανδρουλάκης-ανεβάζει-τους-τόνους-στη-Βουλή-μετά-το-τετ-α-τετ-με-Μητσοτάκη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μετά το χθεσινό τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προετοιμάζεται για τη σημερινή μάχη στην Ολομέλεια.

Από την πράσινη παράταξη τονίζουν ότι η χθεσινή θεσμική συνάντηση, που διήρκησε περίπου 25 λεπτά, είχε ατζέντα τη Μέση Ανατολή, έγινε στο πλαίσιο της θεσμικότητας με την οποία κινείται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και παρά το πολωτικό κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στις δύο παρατάξεις και το χάσμα που χωρίζει τους δύο πολιτικούς σε όλα τα άλλα κρίσιμα ζητήματα, τα εθνικά θέματα είναι πεδίο για κοινή γραμμή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνάντηση έγινε μια σε βάθος ανάλυση των δεδομένων για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η ΕΕ, για τις επιπτώσεις της εμπόλεμης κατάστασης στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής και για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να επισήμανε την ανάγκη η χώρα μας να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν, και ότι πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου καθώς και στην ανάγκη ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς με διπλωματικά μέσα.

Ως προς τη στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να αποσκοπεί στην υποστήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Σήμερα όμως το κλίμα αναμένεται να είναι διαφορετικό και συγκρουσιακό. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που θα μιλήσει για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή, θα ανεβάσει τους τόνους για μια σειρά ζητημάτων, και αφού υπερασπιστεί τη θέση του ΠΑΣΟΚ για το ναι στο νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων αλλά τη διαφωνία της παράταξης για την τριεδρική έδρα των ομογενών, θα ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ενέργεια αλλά και για τις υποκλοπές.

Μάλιστα είναι πιθανόν να ζητήσει την προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου, η οποία κατά πληροφορίες είναι έτοιμη από τη Χαριλάου Τρικούπη και ο πρόεδρος θα αποφασίσει αν θα την τραβήξει σήμερα από το συρτάρι.

Επιτροπή Ψηφοδελτίων – Σήμερα η πρώτη Συνεδρίαση

Σήμερα στις 4:00, στη Χαριλάου Τρικούπη δίνουν ραντεβού τα 16 μέλη της επιτροπής ψηφοδελτίων που με επικεφαλής τον πολύπειρο Πέτρο Λάμπρου έχουν αναλάβει τη δύσκολη δουλειά της στελέχωσης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Άλλοι με φυσική παρουσία και άλλα στελέχη δια ζώσης αναμένεται να συζητήσουν σήμερα τους άξονες και τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων.

