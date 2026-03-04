Ο-πόλεμος-στη-Μέση-Ανατολή-«τεστ-αντοχής»-για-τη-φαρμακοβιομηχανία

Καθώς η ένταση κλιμακώνεται μετά τις συντονισμένες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι παγκόσμιες φαρμακευτικές εταιρείες με δραστηριότητες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή κινούνται γρήγορα για να προστατεύσουν τους υπαλλήλους και τις αλυσίδες εφοδιασμού φαρμάκων σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από αβεβαιότητα.

Οι επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, που έπονται εβδομάδων αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, προκάλεσαν αντίποινα χτυπήματα από το Ιράν με στόχο το Ισραήλ και τις γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένων του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ θα μπορούσε να διαρκέσει 4-5 εβδομάδες ή και περισσότερο, προκαλώντας ανησυχίες για παρατεταμένη αστάθεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευσή τους για την πρόσβαση των ασθενών και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Προτεραιότητα στην ασφάλεια των εργαζομένων

Για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή, η άμεση προτεραιότητα είναι η ασφάλεια του εργατικού δυναμικού.

Η Boehringer Ingelheim δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση» και εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι, οι θυγατρικές και οι συνεργάτες της στην περιοχή παραμένουν ασφαλείς. Η γερμανική φαρμακευτική εταιρεία τόνισε, επίσης, την ευθύνη της να διατηρήσει την πρόσβαση σε φάρμακα τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για τα ζώα.

Η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία Roche επιβεβαίωσε, επίσης, ότι οι υπάλληλοί της στις πληγείσες χώρες έχουν εντοπιστεί και λαμβάνουν υποστήριξη από την εταιρεία. Τόνισε, επιπλέον, ότι η προστασία του προσωπικού της παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά της, ενώ αξιολογεί τους πιθανούς κινδύνους για τις αλυσίδες εφοδιασμού φαρμάκων και διαγνωστικών. Η Roche διατηρεί δραστηριότητες σε όλο το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράν, γεγονός που αυξάνει την έκθεσή της στην αστάθεια της περιοχής.

Η Bayer ανέφερε ότι οι περίπου 500 υπάλληλοί της και οι εργολάβοι της στην περιοχή είναι ασφαλείς και ότι καμία εγκατάσταση δεν έχει υποστεί υλικές ζημιές. Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται σε περιοχές της Μέσης Ανατολής για περισσότερο από έναν αιώνα, δήλωσε ότι επικεντρώνεται στη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ενώ συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Οι Merck & Co., Novo Nordisk και Takeda δήλωσαν, επίσης, ότι παρακολουθούν την κατάσταση και έχουν επαληθεύσει την ασφάλεια των υπαλλήλων τους στις πληγείσες χώρες. Η Novo Nordisk τόνισε ότι προτεραιότητά της παραμένει τόσο η προστασία των υπαλλήλων, όσο και η αδιάλειπτη πρόσβαση σε θεραπείες για ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές χρόνιες ασθένειες.

Προστασία της πρόσβασης στα φάρμακα εν μέσω αβεβαιότητας

Πέρα από την ασφάλεια των εργαζομένων, η σταθερότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα. Η Μέση Ανατολή αποτελεί σημαντική αγορά και βάση παραγωγής για πολλές φαρμακευτικές εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς. Η Σαουδική Αραβία, ειδικότερα, έχει επιδιώξει να καταστεί κέντρο βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών έως το 2040, προσελκύοντας τα τελευταία χρόνια επενδύσεις και συνεργασίες από εταιρείες όπως η Sanofi, η Vertex και η CSL.

Με τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την πιθανότητα ευρύτερης περιφερειακής αναταραχής, οι εταιρείες προετοιμάζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον μετριασμό πιθανών διακοπών στη διανομή φαρμάκων.

Η Roche δήλωσε ότι αξιολογεί την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να μειώσει τους μελλοντικούς κινδύνους εφοδιασμού και να εξασφαλίσει συνεχή πρόσβαση σε βασικές θεραπείες και διαγνωστικές λύσεις. Η Boehringer Ingelheim επανέλαβε παρόμοιες δεσμεύσεις, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της πρόσβασης σε κρίσιμα φάρμακα, παρά τις ανθρωπιστικές προκλήσεις.

Προς το παρόν, οι περισσότερες εταιρείες αναφέρουν ότι οι εγκαταστάσεις παραμένουν σε λειτουργία και οι αλυσίδες εφοδιασμού ανέπαφες. Ωστόσο, τα στελέχη αναγνωρίζουν ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Μια περιοχή υπό πίεση

Η εξέλιξη της σύγκρουσης έχει προκαλέσει ανησυχίες για πιθανές ανθρωπιστικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων διαταραχών στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε χώρες που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις μάχες.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αντιμετωπίζουν μια λεπτή ισορροπία: Την προστασία των εργαζομένων, τη διατήρηση των λειτουργιών και τη διασφάλιση ότι οι ασθενείς που εξαρτώνται από θεραπείες που σώζουν ζωές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν φροντίδα.

Καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εξελίσσονται και οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν, οι ηγέτες του κλάδου δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις.

Προς το παρόν, ο στόχος σε ολόκληρο τον κλάδο είναι σαφής: Πρώτα η προστασία των ανθρώπων και μετά η διατήρηση της διακίνησης των φαρμάκων.

- ygeiamou.gr