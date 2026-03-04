Περιορισμοί-στη-χρήση-τεχνητής-νοημοσύνης-ενόψει-των-προεδρικών-εκλογών-στη-Βραζιλία

Η Βραζιλία ενέκρινε νέο πλαίσιο κανόνων που προβλέπει αναστολή της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) δύο ημέρες πριν από τις εκλογές και την επομένη τους, με στόχο την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης από ψηφιακές τεχνολογίες.

Ο αντιπρόεδρος του Ανώτατου Εκλογοδικείου (TSE), Νούνες Μάρκες, αποφάσισε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της ψηφοφορίας και “να αποκλειστούν οι ανεπιθύμητες εκπλήξεις στην πιο κρίσιμη περίοδο της εκλογικής διαδικασίας”.

Η απαγόρευση της ΤΝ στην τελική ευθεία

Η κύρια καινοτομία είναι η πλήρης απαγόρευση οποιουδήποτε νέου ή τροποποιημένου περιεχομένου που παράγεται ή χειραγωγείται από την ΤΝ – ακόμη και αν είναι δεόντως αναγνωρισμένο – κατά τις 72 ώρες πριν από τις εκλογές και κατά τις 24 ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Στόχος είναι να αποφευχθούν οι λεγόμενες «βόμβες πληροφοριών», ψευδές υλικό που δημοσιεύεται την τελευταία στιγμή και δεν αφήνει χρόνο για απάντηση ή αυστηρή επαλήθευση των γεγονότων.

Έτσι, σύμφωνα με τον δικαστή Μάρκες, απαγορεύεται όχι μόνο η δημοσίευση, αλλά και η αναδημοσίευση περιεχομένου που παράγεται ή τροποποιείται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και «τροποποιεί την εικόνα, τη φωνή ή τις δηλώσεις ενός υποψηφίου ή δημόσιου προσώπου, ακόμη και αν έχει επισημανθεί».

Παράλληλα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποχρεούνται να αφαιρούν περιεχόμενο που έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής απόφασης, χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση για κάθε πανομοιότυπη ανάρτηση που εμφανίζεται.

Προστασία των φύλων και ηθική

Σύμφωνα με το rtp.pt, το ψήφισμα είναι επίσης αυστηρό κατά της πολιτικής βίας. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία εικόνων ή σεξουαλικού περιεχομένου που αφορούν υποψηφίους, ένα μέτρο που ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες ανησυχίες σχετικά με τη χρήση εργαλείων για τη δυσφήμιση των γυναικών στο πολιτικό περιβάλλον.

Ο Νούνες Μάρκες υπογράμμισε την ανάγκη υπεράσπισης «ιδίως της γυναικείας αξιοπρέπειας» με την απαγόρευση της τροποποίησης φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων οπτικοακουστικών υλικών που περιέχουν σκηνές σεξ, γύμνια ή πορνογραφία.

«Είτε συνδέεται με μισογυνισμό είτε όχι, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει ανεκτό σε αυτό το εξειδικευμένο σύστημα δικαιοσύνης», προειδοποίησε.

Επιπλέον, τα συστήματα συστάσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα chatbots δεν θα μπορούν να εκφράζουν απόψεις για τους υποψηφίους ούτε να δίνουν προτεραιότητα σε κόμματα στους αλγορίθμους αναζήτησης, «ακόμη και αν το ζητήσουν οι ψηφοφόροι», προκειμένου να αποτραπεί η αλγοριθμική παρέμβαση στη διαμόρφωση της ψήφου», εξήγησε ο αντιπρόεδρος του TSE.

Η εκλογική δικαιοσύνη της Βραζιλίας έχει επίσης κηρύξει τον πόλεμο κατά των ψεύτικων προφίλ που χρησιμοποιούνται για τη δημοσίευση εσφαλμένων, προσβλητικών και δυσφημιστικών πληροφοριών. Έτσι, τα ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να απαγορεύονται «όποτε υπάρχουν επαναλαμβανόμενες πρακτικές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας».

Διαφάνεια και λογοδοσία

Εκτός της περιόδου απαγόρευσης, επιτρέπεται η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από ρητή επισήμανση.