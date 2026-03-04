Πιερρακάκης:-Η-Ευρώπη-πρέπει-να-κινηθεί-γρήγορα-απέναντι-στο-γεωπολιτικό-σοκ

Την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί γρήγορα και συντονισμένα ώστε να απορροφήσει τα εξωτερικά σοκ, να διασφαλίσει την ενεργειακή της ασφάλεια και να προστατεύσει την παραγωγική της βάση επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Εurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τόνισε ότι οι συγκρούσεις έχουν κλιμακωθεί αισθητά, με τις επιπτώσεις να φτάνουν πλέον ακόμη και στις ακτές της Ευρώπης. «Αυτό που εκτυλίσσεται συνιστά μια πρωτοφανή και βαθιά ανησυχητική κρίση, η οποία ασκεί σημαντική πίεση σε μια ήδη εύθραυστη διεθνή τάξη».

Γι’ αυτό το λόγο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμό. «Για την Ευρώπη, το διακύβευμα είναι τόσο οικονομικό όσο και στρατηγικό. Πρόκειται για ζήτημα ισχύος, αυτονομίας και ανθεκτικότητας».

Όπως τόνισε η Μέση Ανατολή βρίσκεται στον πυρήνα των παγκόσμιων ενεργειακών ροών και των κρίσιμων εμπορικών διαδρόμων. Επομένως όταν η αστάθεια πλήττει αυτόν τον πυρήνα, οι συνέπειες είναι άμεσες και μετρήσιμες καθώς «οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται. Το κόστος μεταφορών και ασφάλισης ανεβαίνει».

Ωστόσο δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι το πλήρες μέγεθος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της κρίσης. Εκεί θα καταστούν εμφανείς οι πραγματικές συνέπειες στη ναυτιλία, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στην εμπιστοσύνη των επενδυτών. Όσο περισσότερο διαρκεί η αβεβαιότητα, τόσο ευρύτερο θα είναι το οικονομικό αποτύπωμα της κρίσης.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, ξεκαθάρισε ότι η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει καθώς η ευρωπαϊκή κυριαρχία δεν αποτελεί πλέον μια αφηρημένη φιλοδοξία αλλά είναι προϋπόθεση για την οικονομική επιβίωση και τη θεσμική ισχύ.

«Είναι η ικανότητά μας : να απορροφούμε εξωτερικά σοκ, να διασφαλίζουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια, να προστατεύουμε την παραγωγική μας βάση, και να ενεργούμε έγκαιρα, συλλογικά και αποφασιστικά. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι μια σαφής αίσθηση του επείγοντος — με την πλήρη κατανόηση ότι, σε περιόδους κρίσης, ο χρόνος δεν είναι ποτέ ουδέτερος».

Η Ευρώπη διαθέτει τα εργαλεία για να διαμορφώσει τις εξελίξεις και να επαναβεβαιώσει τη στρατηγική της ισχύ σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. «Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και συντονισμένα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα συμβεί». Υπενθύμισε μάλιστα ότι η Ευρώπη έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της μέσα από την αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών αναταράξεων, την πανδημία και μια ενεργειακή κρίση. «Προστατεύσαμε τις κοινωνίες μας. Σταθεροποιήσαμε τις οικονομίες μας. Δράσαμε μαζί όταν είχε σημασία».

Την ερχόμενη Δευτέρα, στο Eurogroup οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν για τις τιμές στην ενέργεια και την επίδραση που έχουν στην πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης. Ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας πλέον καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εντείνουν την ανησυχία για αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων.