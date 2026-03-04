Πόσα-μετρητά-πρέπει-να-έχουμε-στο-σπίτι;-Τι-είναι-λογικό-και-τι-υπερβολή

Κάθε φορά που η διεθνής επικαιρότητα επιβαρύνεται, εμφανίζεται το ίδιο ερώτημα: «Μήπως πρέπει να σηκώσω χρήματα από την τράπεζα;»

Η Ελλάδα διαθέτει απολύτως σταθερό τραπεζικό σύστημα και δεν υπάρχει ένδειξη άμεσης απειλής. Όμως η αυξημένη χρήση ψηφιακών πληρωμών δημιουργεί μια πρακτική απορία: Τι γίνεται αν υπάρξει προσωρινή διακοπή δικτύου ή τεχνική δυσλειτουργία;

Η απάντηση δεν είναι «σηκώνουμε τα πάντα». Είναι: κρατάμε στην άκρη ένα λογικό, μικρό ποσό.

Ποιο είναι ένα λογικό ποσό;

Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι:

✔ Ένα ποσό που καλύπτει λίγες ημέρες βασικών εξόδων

✔ Χωρίς να επηρεάζει τη ρευστότητα του νοικοκυριού

✔ Χωρίς να δημιουργεί κίνδυνο φύλαξης

Για ένα μέσο νοικοκυριό, αυτό μπορεί να σημαίνει ενδεικτικά:

200 έως 500 ευρώ. Ένα τέτοιο ποσό βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει «απόσυρση εμπιστοσύνης» από το σύστημα, αλλά λειτουργεί ως πρακτικό απόθεμα.

Πότε χρειάζονται πραγματικά τα μετρητά;

Τα μετρητά είναι χρήσιμα κυρίως σε περιπτώσεις:

Προσωρινής διακοπής ρεύματος

Προβλήματος δικτύου POS

Αδυναμίας πρόσβασης σε ΑΤΜ

Σε ένα περιβάλλον έντονης ψηφιοποίησης, το φυσικό χρήμα παραμένει εφεδρικό εργαλείο.

Πότε γίνεται υπερβολή

Η μαζική ανάληψη:

✖ Δεν προσφέρει δεν πρόσθετη καμία ασφάλεια

✖ Αντιθέτως δημιουργεί αδικαιολόγητη πίεση

✖ Και φυσικά αυξάνει τον προσωπικό κίνδυνο φύλαξης

Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι αγορές πανικού συχνά δημιουργούν περισσότερη αναστάτωση από τα ίδια τα γεγονότα.

Το ζήτημα της ψυχολογίας

Τα μετρητά λειτουργούν έως έναν βαθμό και συμβολικά. Δίνουν αίσθηση ελέγχου.

Όμως η πραγματική ασφάλεια ενός νοικοκυριού βρίσκεται:

Στην ψύχραιμη ενημέρωση

Στη σωστή διαχείριση

Στην αποφυγή υπερβολικών αντιδράσεων

Η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν βρίσκεται σε κατάσταση χρηματοπιστωτικής αστάθειας. Ωστόσο, ένα μικρό ποσό μετρητών στο σπίτι αποτελεί στοιχείο ορθής οργάνωσης — όχι δυσπιστίας.

Η ισορροπία είναι το κλειδί: