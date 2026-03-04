Σε-εγρήγορση-το-οικονομικό-επιτελείο-για-μέτρα-στήριξης-και-προστασίας-του-καταναλωτή

Η κρίση στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τα αντανακλαστικά αγοράς και κυβέρνησης.

Ελάχιστα εικοσιτετράωρα μόλις αφότου ξέσπασε, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θέτει ήδη σε δοκιμασία την ετοιμότητα του οικονομικού επιτελείου και του κρατικού μηχανισμού. Αν και πρόωρο ίσως, από την Δευτέρα στην κυβέρνηση ξεκίνησαν ήδη «ασκήσεις θάρρους» για τις αντοχές του κρατικού προϋπολογισμού (με αναφορές ότι σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί και σενάρια για τιμές πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι αντί στα 62 δολάρια όπου έχει βασιστεί), αλλά και «ασκήσεις επί χάρτου» για έκτακτα μέτρα -ανάχωμα στις επιπτώσεις της νέας διεθνούς κρίσης.

Μία ημέρα μετά όμως, η Goldman Sachs εξέδωσε προειδοποίηση ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα μπορούσαν να σημειώσουν αύξηση έως και 130% εάν υπάρξουν διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ, δίνοντας το μέγεθος της μεταβλητότητας που μπορεί να υπάρξει στην διεθνή και την ελληνική οικονομία.

Καθώς όλα φαντάζουν εύθραυστα, η κυβέρνηση κινείται ήδη σε τρεις κατευθύνσεις:

στον αγώνα κατά της αισχροκέρδειας, με πάνω από 500 ελέγχους ήδη στην αγορά για να προλάβει μην ξεφύγουν οι τιμές.

στον σχεδιασμό για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από τη νέα κρίση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

στον συντονισμό των πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ορίζοντα τη Σύνοδο Κορυφής στις 19 Μαρτίου.

Τακτικές καθησυχασμού με… προειδοποιήσεις

Στο εσωτερικό πεδίο πάντως, πυκνώνουν οι αναφορές και προειδοποιήσεις πως, αν υπάρξει κίνδυνος, θα υπάρξει και παρέμβαση. Πολλά θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια του πολέμου. Πολλά επίσης όμως από τις διαθέσεις και τα «αντανακλαστικά» της αγοράς.

Όχι τυχαία ίσως, μετά από σύσκεψη για την εικόνα της αγοράς εχθές, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος διαβεβαίωσε πως υπάρχει «πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα» και ότι δεν υπάρχει «κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, πολύ δε περισσότερο πανικού».

Ενώ όμως καθησύχασε (για τις τιμές Ενέργειας) ότι «αν χρειαστεί να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε υπέρμετρες αυξήσεις, δεν θα αφήσουμε την κοινωνία απροστάτευτη» και «όπως κάναμε τις προηγούμενες φορές στηρίξαμε, έτσι θα στηρίξουμε και τώρα», από την άλλη προειδοποίησε ότι αδικαιολόγητες αυξήσεις που παραπέμπουν σε αισχροκέρδεια «δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές».

Το μήνυμα που στέλνει έτσι η κυβέρνηση είναι τα «έκτακτα μέτρα», αν χρειαστούν, έχουν δύο όψεις: θα κοστίζουν στο Κράτος, αλλά θα κοστίσουν και στην αγορά.

«Καθώς τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς, επεξεργαζόμαστε από κοινού με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, ενδεχόμενα πρόσθετα και έκτακτα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, τα οποία θα υπάρξουν μόνο εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν και ληφθούν οι αντίστοιχες κυβερνητικές αποφάσεις» προειδοποίησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε δημοσιογράφους που υπονόησαν ότι, πίσω από τις λέξεις «ενδεχόμενα πρόσθετα και έκτακτα μέτρα» κρύβεται «ρουκέτα» στην αγορά με ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφόν στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους για τις επιχειρήσεις, από το οικονομικό επιτελείο ξεκαθαρίζουν ότι «απέχουμε πολύ ακόμα από κάτι τέτοιο» -όπως ακριβώς έλεγαν και μία ημέρα πριν για το αν θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα στήριξης “τύπου” power pass και fuel pass. Κάτι τελικά που, ίσως, δεν απέχει πολύ να φανεί αν ισχύει.