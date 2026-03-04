Συναγερμός σε Eurogroup και ΕΚΤ – Ο πόλεμος φουντώνει τον πληθωρισμό

Η διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει για ακόμα μία φορά την παγκόσμια οικονομία.

Οι τιμές στην ενέργεια εκτινάσσονται, τα χρηματιστήρια καταποντίζονται ενώ αυξάνονται οι «φωνές» για νέο «πόλεμο» στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών.

Ζητήματα τα οποία αναμένεται να απασχολήσουν τόσο τους υπουργούς Οικονομικών στις συνεδριάσεις των Eurogroup και Ecofin στις 9 και 10 Μαρτίου όσο και τους ευρωπαίους ηγέτες στην Σύνοδο Κορυφής στις 19 και 20 του μηνός.

Οι οικονομικές επιπτώσεις που έχουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ειδικά στις τιμές της ενέργειας, κυριάρχησαν την συνάντηση που είχε χθες ο πρόεδρος του Eurogroup Kυριάκος Πιερρακάκης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν :

• Η οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της σύνθετης γεωπολιτικής συγκυρίας. Αυτό που συμφωνήθηκε είναι η στενή παρακολούθηση των οικονομικών επιπτώσεων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ιδίως όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας.

• Ο διεθνής ρόλος του ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της θέσης του στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.

• Η πρόοδος που έχει επιτελεστεί αναφορικά με την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία είναι καθοριστική για τη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις και στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.

Την ερχόμενη Δευτέρα, στο Eurogroup οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν για τις τιμές στην ενέργεια και την επίδραση που έχουν στην πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης. Ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας πλέον καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εντείνουν την ανησυχία για αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων. Ένα ενδεχόμενο που δεν αποκλείει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας : «Αν οι διαπραγματεύσεις ξεκινήσουν αύριο, θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Αν συνεχιστεί, θα υπάρξει ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Δεν αποκλείω κανένα από τα δύο. Επομένως, πρέπει να δείξουμε ευελιξία» δήλωσε στο πρακτορείο Reuters.

Aν και το συγκεκριμένο ζήτημα περιλαμβάνονταν στην ατζέντα της συνεδρίασης πριν την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, η συζήτηση του αποκτά πλέον άλλη βαρύτητα.

H κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η ανταγωνιστικότητα, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, ο πολυετής προϋπολογισμός και το μεταναστευτικό αποτελούν θέματα που θα απασχολήσουν τους ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής στις 19 και 20 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Τι θα κάνει η ΕΚΤ

Στις 19 Μαρτίου τα βλέμματα θα είναι στραμμένα και στη Φρανκφούρτη καθώς συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, η οποία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν με δηλώσεις του στους Financial Times σημείωσε ότι «νομοτελειακά, η άνοδος των τιμών της ενέργειας ασκεί ανοδική πίεση στον πληθωρισμό, ειδικά στο βραχυπρόθεσμο διάστημα», και ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν «αρνητική» για την ανάπτυξη.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Στουρνάρας, σημειώνει ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να διατηρήσει «ανοιχτές όλες τις επιλογές» σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, καθώς «οι επιπτώσεις της σύρραξης στην οικονομία και στον πληθωρισμό θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκειά της». Πρόσθεσε μάλιστα ότι, ελλείψει ορατότητας, η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να βιαστεί να μεταβάλει τις παραμέτρους της νομισματικής πολιτικής, αλλά να παραμείνει σε εγρήγορση και να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.