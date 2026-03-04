Τάσεις σταθεροποίησης στη Wall Street – Στο επίκεντρο οι τιμές πετρελαίου και οι δασμολογικές κινήσεις του Τραμπ

Οι μετοχές της Wall Street κινούνται ελαφρώς ανοδικά την Τετάρτη (4/3), μετά από μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη συνεδρίαση την προηγούμενη ημέρα, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί κατά 0,18% στις 48.412,43 μονάδες, ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,04% στις 6.819,66 μονάδες και ο Nasdaq ενισύεται κατά 0,37% στις 22.590,93 μονάδες.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε «σειρά ανακοινώσεων» για τη στήριξη της ροής πετρελαίου μέσω του Περσικού Κόλπου. Η δήλωση αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη σε δεξαμενόπλοια στον Κόλπο και, εφόσον χρειαστεί, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα τα συνοδεύει στα Στενά του Ορμούζ.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου που σημειώθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχασε δυναμική την Τετάρτη, μετά τις δηλώσεις Μπέσεντ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά 0,7%, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate κατέγραψαν πτώση άνω του 1%. Και τα δύο είχαν κλείσει την Τρίτη (3/3) χαμηλότερα από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά τους, παρότι ενισχύθηκαν πάνω από 4% σε ημερήσια βάση.

Ο Μπέσεντ ανέφερε επίσης ότι ο παγκόσμιος δασμός 15% που ανακοίνωσε ο Τραμπ στα τέλη του περασμένου μήνα θα τεθεί σε εφαρμογή εντός της εβδομάδας. Ωστόσο, εκτίμησε ότι οι αμερικανικοί δασμολογικοί συντελεστές θα επιστρέψουν «εντός πέντε μηνών» στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ακυρώσει τη δασμολογική πολιτική του προέδρου.

Επιπλέον, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα παράσχουν ασφαλιστική κάλυψη κινδύνου σε όλο το θαλάσσιο εμπόριο μέσω του Περσικού Κόλπου, με στόχο να επανεκκινήσει η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ. Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών — της σημαντικότερης παγκοσμίως οδού διέλευσης αργού πετρελαίου — είχε διακοπεί, αφού διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν απείλησε να βάλει φωτιά σε πλοία που θα επιχειρούσαν να περάσουν.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων κατά της Τεχεράνης, με τον υπουργό Άμυνας της χώρας να δεσμεύεται ότι θα «συντρίψει» τις δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος.