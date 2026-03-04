Τουρισμός:-Ο-ΕΟΤ-στη-Διεθνή-Έκθεση-btm-στο-Μπάρι

Ο κομβικός ρόλος του Μπάρι ως της κύριας πύλης εξόδου των Ιταλών ταξιδιωτών προς την Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της συμμετοχής της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ιταλίας στη 12η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού BTM (Business Tourism Management), η οποία πραγματοποιήθηκε στην ιταλική πόλη από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Η πλειονότητα των επισκεπτών στο ελληνικό περίπτερο έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περαιτέρω ενίσχυση της συνδεσιμότητας, καθώς η γεωγραφική εγγύτητα και η ιστορική σύνδεση της Απουλίας με την Ελλάδα καθιστούν την πόλη σημαντικό κέντρο για τον θαλάσσιο και οδικό τουρισμό προς ελληνικούς προορισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλήθηκαν συστηματικά τα Ιόνια Νησιά, τα οποία αποτελούν τον πλέον δημοφιλή προορισμό των τουριστών που χρησιμοποιούν το δίκτυο των ακτοπλοϊκών και των αεροπορικών συνδέσεων της περιοχής, ενώ αναδείχθηκαν ακόμα οι δυνατότητες για περιηγητικό τουρισμό στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση εργασίας της προϊσταμένης της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ιταλίας, Κυριακής Μπουλασίδου, με τον υπεύθυνο του t.o Ellade Viaggi, Nicola Rubaudo

Στη διάρκεια της έκθεσης, τα στελέχη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ιταλίας πραγματοποίησαν σειρά επαφών με τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών και δημοσιογράφους, με βασικούς στόχους τόσο την προώθηση νέων ελληνικών προορισμών, εναρμονισμένη με την τάση για αποσυμφόρηση των δημοφιλών σημείων και την προώθηση λιγότερο γνωστών περιοχών, όσο και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσα από θεματικές εμπειρίες, που αναδεικνύουν την αυθεντικότητα της ελληνικής φιλοξενίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Από τη συνάντηση στο ελληνικό περίπτερο με τις ιδιοκτήτριες του t.o Vapa Tour, Viviana Pati και Rosana Pati

Η έκθεση BTM αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς θεσμούς στη νότια Ιταλία, λειτουργώντας ως στρατηγικό σημείο συνάντησης για την εγχώρια και διεθνή τουριστική βιομηχανία.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε πάνω από 600 εκθέτες και 120 διεθνείς αγοραστές, ενώ τα εγκαίνια πραγματοποίησε υπουργός Τουρισμού της Ιταλίας, Daniela Santanchè.